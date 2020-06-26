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İstanbul’un en büyüğü olacak…

Zeytinburnu Belediyesi’nin Spor Toto işbirliğiyle gerçekleştirdiği İstanbul’un en büyük buz pisti inşaatı hızla yükselmeye devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Haziran 2020 Cuma 08:55
İstanbul’un en büyüğü olacak…
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10 yıl önce geleceğe dair ümidi olmayan sorunlu gençlerden kurduğu buz hokeyi takımıyla Türkiye’den Avrupa Şampiyonu bir takım çıkaran Zeytinburnu Belediyesi, pistte fırtına gibi esecek yeni “Buz adamlarını” keşfetmek için Spor Toto iş birliğiyle 37 bin metrekarelik İstanbul’un en büyük buz pistini Zeytinburnu’na inşa ediyor. Veliefendi Mahallesi’ndeki inşaat çalışmalarını 24 saat aralıksız devam ettiren ekipler, uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapan pisti 2020 yılının sonuna yetiştirmeyi planlıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi  / Hüseyin Çetiner 

YENİ ‘BUZ ADAMLAR’ YETİŞTİRECEK

Müsabakaların yapılacağı ana saha ve antrenman sahası olmak üzere 2 adet sahadan oluşacak Zeytinburnu Buz Pisti’nde; 2 bin 756 kişilik tribün, fitness salonu, aerobik salonu, 24 oda ve 48 yatak kapasiteli konaklama birimleri, dinlenme alanları, kütüphane, konferans salonu, fuaye, kafeterya, hakem ve antrenör odaları, VIP seyirci locaları, lobi, yemekhane, mescit, medya için basın toplantı salonları, TV yayın, ses, görüntü ve aydınlatma kontrol birimleri yer alacak. Toplam iki kattan oluşan pistte ayrıca 130 araç kapasiteli kapalı otopark da yer alacak. İstanbul’un kış sporları ihtiyacını karşılayacak olan Zeytinburnu Buz Pisti, her yıl 2 bin genci buz sporlarına hazırlayacak. Buz pisti aynı zamanda adını Avrupa ve Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonluğu’na yazdıran Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı’na da ev sahipliği yapacak.

BAŞKAN ARISOY; “BUZ SPORLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM”

Zeytinburnu’nda inşa edilen pistin buz sporları adına önemli bir yatırım olduğunu söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy; “Zeytinburnu Buz Hokeyi Pisti tamamlandığında İstanbul’un, hatta Türkiye’nin en büyük pisti olacak. Buz sporları adına önemli bir yatırım olacağı kanaatindeyim. Alt katı antrenman ve üst katı müsabaka olmak üzere iki piste sahip olacak tesisimiz, yılda 2 bin gencimizi buz sporları ile tanıştıracak. Aynı zamanda dünyaya adını yazdırmış olan Zeytinburnu Buz Hokeyi Takımımıza da müsabakalarında ev sahipliği yapacak.” dedi.

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