banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1385.75
ALTIN
498.55
DOLAR
8.8386
STERLİN
12.1023
EURO
10.3847
Kürtçe Müziğin Aranılan Sesi Emrah Günay'dan Yeni Bir Klip Daha
Son Dakika
Kürtçe Müziğin Aranılan Sesi Emrah...
Mahkemeler, Emlak Davalarıyla Dolacak
Mahkemeler, Emlak Davalarıyla Dolacak
ALİ BABACAN: ‘Erdogan halkı Salgın karşısında kademli terketi
ALİ BABACAN: ‘Erdogan halkı Salgın...
İBB’den ‘Z kuşağı’ hamlesi
İBB’den ‘Z kuşağı’ hamlesi

İSTANBUL GÖNÜLLÜLERİ KADIN EMEĞİ PAZARI ZEYTİNBURNU’NDA

İstanbul Gönüllüleri, Kadın Emeği Pazarları ile evlerinde yaptıkları el emeği üretimle aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışan kadınları desteklemeye devam ediyor. Pandemi sürecinde evlerinde ürettikleri ürünleri satmakta zorluk yaşayan kadınlara yönelik olarak hayata geçirilen Kadın Emeği Projesi kapsamında daha önce Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer, Çekmeköy, Yenikapı, Tuzla ve Esenler’de düzenlenen pazarların son halkası Zeytinburnu Kadın Emeği Pazarı oldu. Zeytinburnu Çırpıcı Şehir Parkı’nda 24 Eylül – 03 Ekim tarihlerinde kurulacak Kadın Emeği Pazarı’nda hem 300 kadın el emeği ürünleri ile yer alacak hem de konserler, atölyeler ve çocuklar için özel etkinlikler düzenlenecek.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Eylül 2021 Cuma 09:09
İSTANBUL GÖNÜLLÜLERİ KADIN EMEĞİ PAZARI ZEYTİNBURNU’NDA
banner171

İstanbul Gönüllüleri’nin hayata geçirdiği Kadın Emeği Projesi kapsamında İstanbul’da kurulan pazarlar, kuruldukları bölgeyi emek dolu ürünlerle renklendirirken diğer yandan kadınların aile bütçelerine katkıda bulunmalarına da destek oluyor. Pazarlar, zorlu pandemi sürecinde kadın emeğine ve dayanışmasına güç verip adeta kadınlara soluk aldırırken yoğun bir ilgi ile de karşılandı. İstanbul’un iki yakasında gerçekleştirilen 9 Kadın Emeği Pazarına bugüne kadar 373 stantta, 2 bin 102 kadın katıldı. 

İstanbul Gönüllüleri Kadın Emeği Pazarı, bu kez 24 Eylül-03 Ekim tarihleri arasında Zeytinburnu Çırpıcı Şehir Parkı’nda hayata geçiyor. El emeği ile üretim yapan kadınların ürünlerini tüketiciyle buluşturmalarına imkan sağlayacak olan pazar, 14.00 – 21.30 saatleri arasında açık olacak. Konserler, atölyeler ve çocuklar için özel etkinliklerin de düzenleneceği Zeytinburnu Kadın Emeği Pazarı’na her gün açılacak 60 stantta, toplam 300 kadın katılacak.  

Pazarda takı ve aksesuar; amigurumi, kumaş bebek; keçeden ürünler; ebru, resim; tekstil, giyim, aksesuar, kumaş tekstil ürünler, kırkyama ve patchwork; deri ve ahşap ürünler, mum, sabun, krem; makrome, örgü objeler; seramik ve cam dekoratif ürünler; yün ve tığ örgü işleri; bebek giyim ve aksesuarları olmak üzere 12 ayrı kategoride üretilen el emeği ürünler yer alacak. Pandemi sürecinin gerektirdiği sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan pazar alanında, üreten kadınlar el emeği ürünleri ile aile bütçesine katkıda bulunma fırsatı yakalayacak.

Kadın Emeği Projesi kapsamında daha önce Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer, Çekmeköy, Yenikapı, Tuzla ve Esenler’de düzenlenen Kadın Emeği Pazarları, kadınların birbirinden güzel ürünleri ve gülen yüzleri ile renklenirken hem katılımcılar hem de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmüştü. Zeytinburnu Kadın Emeği Pazarı, 03 Ekim Pazar günü saat 21.30’a kadar ziyarete açık olacak. 

KAYNAK; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhtar Derya Akkılıç GÜNDEM’E Konuk Oldu
Muhtar Derya Akkılıç GÜNDEM’E Konuk Oldu
Duvarda ‘Sanat’ Var..!
Duvarda ‘Sanat’ Var..!
‘Zeytinburnu Belediyesi Kış Spor Okulları’ İçin Kayıtlar Başlıyor…
‘Zeytinburnu Belediyesi Kış Spor Okulları’ İçin Kayıtlar Başlıyor…
Şehit ve Gazi Aileleri Yemekte Buluştu
Şehit ve Gazi Aileleri Yemekte Buluştu
Zeytinburnu Belediyesi Masterlar, ‘Açık Deniz Yüzme Yarışı’nda
Zeytinburnu Belediyesi Masterlar, ‘Açık Deniz Yüzme Yarışı’nda

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169