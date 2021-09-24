İSTANBUL GÖNÜLLÜLERİ KADIN EMEĞİ PAZARI ZEYTİNBURNU’NDA

İstanbul Gönüllüleri’nin hayata geçirdiği Kadın Emeği Projesi kapsamında İstanbul’da kurulan pazarlar, kuruldukları bölgeyi emek dolu ürünlerle renklendirirken diğer yandan kadınların aile bütçelerine katkıda bulunmalarına da destek oluyor. Pazarlar, zorlu pandemi sürecinde kadın emeğine ve dayanışmasına güç verip adeta kadınlara soluk aldırırken yoğun bir ilgi ile de karşılandı. İstanbul’un iki yakasında gerçekleştirilen 9 Kadın Emeği Pazarına bugüne kadar 373 stantta, 2 bin 102 kadın katıldı.

İstanbul Gönüllüleri Kadın Emeği Pazarı, bu kez 24 Eylül-03 Ekim tarihleri arasında Zeytinburnu Çırpıcı Şehir Parkı’nda hayata geçiyor. El emeği ile üretim yapan kadınların ürünlerini tüketiciyle buluşturmalarına imkan sağlayacak olan pazar, 14.00 – 21.30 saatleri arasında açık olacak. Konserler, atölyeler ve çocuklar için özel etkinliklerin de düzenleneceği Zeytinburnu Kadın Emeği Pazarı’na her gün açılacak 60 stantta, toplam 300 kadın katılacak.

Pazarda takı ve aksesuar; amigurumi, kumaş bebek; keçeden ürünler; ebru, resim; tekstil, giyim, aksesuar, kumaş tekstil ürünler, kırkyama ve patchwork; deri ve ahşap ürünler, mum, sabun, krem; makrome, örgü objeler; seramik ve cam dekoratif ürünler; yün ve tığ örgü işleri; bebek giyim ve aksesuarları olmak üzere 12 ayrı kategoride üretilen el emeği ürünler yer alacak. Pandemi sürecinin gerektirdiği sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan pazar alanında, üreten kadınlar el emeği ürünleri ile aile bütçesine katkıda bulunma fırsatı yakalayacak.

Kadın Emeği Projesi kapsamında daha önce Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer, Çekmeköy, Yenikapı, Tuzla ve Esenler’de düzenlenen Kadın Emeği Pazarları, kadınların birbirinden güzel ürünleri ve gülen yüzleri ile renklenirken hem katılımcılar hem de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmüştü. Zeytinburnu Kadın Emeği Pazarı, 03 Ekim Pazar günü saat 21.30’a kadar ziyarete açık olacak.

KAYNAK; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)