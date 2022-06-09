Haluk Ündeğer İlkokulu’ndan Çifte Şampiyonluk Heyecanı Yaşandı

Zeytinburnu İlçesinde ilkokul 3. sınıflarda 11 okul takımı arasından ilçe birincisi olarak İstanbul İl Şampiyonasına katılmaya hak kazanan okul öğrencilerinin başarısı sevinçle karşılandı.

33 İlçenin birer takımla katıldığı şampiyonada 8 bölge oluşturuldu.

Haluk Ündeğer İlkokulu,ilk olarak 7. bölgede bölge birincisi oldu.

İstanbul Şampiyonası Finallerinde bölge birincileri ile yapılan maçları kazanarak İstanbul İl şampiyon olan okul ve öğrencilerin başarısı takdir ile karşılandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)