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Haluk Ündeğer İlkokulu’ndan Çifte Şampiyonluk Heyecanı Yaşandı

Okul Sporları Geleneksel Çocuk Oyunları İlkokullar Arası Mendil Kapmaca Turnuvasında ve Yakan Top Turnuvasında İstanbul İl Şampiyonu Haluk Ündeğer İlkokulu oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Haziran 2022 Perşembe 18:41
Haluk Ündeğer İlkokulu’ndan Çifte Şampiyonluk Heyecanı Yaşandı
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Zeytinburnu İlçesinde ilkokul 3. sınıflarda 11 okul takımı arasından ilçe birincisi olarak İstanbul İl Şampiyonasına katılmaya hak kazanan okul öğrencilerinin başarısı sevinçle karşılandı.

33 İlçenin birer takımla katıldığı şampiyonada 8 bölge oluşturuldu.

Haluk Ündeğer İlkokulu,ilk olarak 7. bölgede bölge birincisi oldu.

İstanbul Şampiyonası Finallerinde bölge birincileri ile yapılan maçları kazanarak İstanbul İl şampiyon olan okul ve öğrencilerin başarısı takdir ile karşılandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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