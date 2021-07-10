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Halkın Muhtarı Halkın Yanında
Halkın Muhtarı Halkın Yanında
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Halkın Muhtarı Halkın Yanında

Ekonomik nedenlerden dolayı sünnet çağı gelip evlatlarını sünnet ettiremeyen ailelere destek olmak için sünnet şöleni düzenleyen Zeytinburnu Veliefendi Mahalle Muhtarı Derya Akkılıç'ın sosyal çalışması takdir topladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:13
Halkın Muhtarı Halkın Yanında
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2019’DA ,İLKİNİ, 2021’ DE DE İKİNCİ SÜNNET ŞÖLENİ DÜZENLEDİ

Zeytinburnu Veliefendi Mahalle muhtarı Derya Akkılıç bu sene ikinci kez sünnet şöleni düzenledi.2019 yılı 2 Temmuz'da düzenlediği toplu sünnet şöleninden sonra Covid - 19 nedeniyle 2020 yılında bu şölen yapılmamıştı.

Muhtar Derya Akkılıç,azaları ve hayırsever iş insanlarının yanı sıra Zeytinburnu Tıp Merkezi'nin de el ele vermesiyle geleneksel 2. toplu sünnet şöleni de 9 Temmuz Cuma akşamı muhtarlık ile Veliefendi Bilgi Evi önünde yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Mehmet Aplay

KİMLER SÜNNET ŞÖLENİNE KATILDI ?

İBB Muhtarlıklardan Sorumlu Şube Müdürü Ali Öztürk, Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcısı Hurşit Bekaroğlu, İYİ Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Hasan Hoşben , Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Onur Dolar, AK Parti Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Rıdvan Durmaz, İYİ Parti Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Mustafa Güreler, İYİ Parti Zeytinburnu İlçe Yönetim Kurulu yeleri Esin Karayazı, Hasan Basri Alim, Erdinç Bayraktar, Emre Kundakçıoğlu Serap Kartal Pul, Kenan Erdoğan, Filiz Vardar,Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkan yardımcısı İsmail Çelebi,Onur Çalışkan Bayram Erkol Muzaffer Balkış,Mehmet Duydum , Nazmi Akarsu ve Özkan Özyer, AK Parti Küçükçekmece Gençlik Kolları Başkanı Aykut Salih Arıkboğa AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Fedai Özer,iş insanı Özcan Özkul Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat ve eşi Alaettin Polat, Telsiz mahalle Muhtarı Edanur Menteş,Eğitimci Nubanu Utku , Zeytinburnu Tıp Merkezi Yönetim kurulu üyesi İzzet Çalım, İstanbul Mardinliler Dernek Başkanı. Dilman Kaya,A Zeytinburnu Rumeli Köprülüler Dernek Başkanı Vedat Vardar, Folklor Tarihi Araştırmacısı Resul Çalışkan ve Mehteran Ekibi, Veliefendi Muhtar Azaları Musa Avcı ve İlker Züllam, sünnet olan minikler ve aileleri ile davetliler iştirak ettiler.

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Onur Dolar 7 kişilik ekibiyle davete icabet betti ve sünnet olan çocuklara kendilerinin hazırladığı hediyeleri sundular.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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