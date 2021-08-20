Gençlik Meclisi Üyeleri Dil Sertifikalarını Aldı

Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, yaz etkinlikleri kapsamında 5 hafta boyunca eğitim aldıkları Dil Okulu’ndan başarıyla mezun oldular. Genç üyeler düzenlenen bir törenle sertifikalarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un elinden aldılar.

Öğrencileri tebrik eden Başkan Arısoy, pandemi nedeniyle bu yaz döneminin biraz daha kısıtlı imkânlar dâhilinde geçtiğini üzülerek belirterek, “Önümüzdeki dönem; omuz omuza, göz göze olacağımız programların daha fazla olmasını umuyorum. Aşılarımızı oldukça daha da rahata kavuşacağız ve sık sık bir araya gelme imkânı bulacağız. Siz gençlerden ricam; çevrenizdeki kişileri aşı olmaları konusunda ikna etmeniz olacaktır.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)