‘Geleneğin Ve Geleceğin Şifreleri’ Kazlıçeşme Sanat’ta…

Zeytinburnu Belediyesi tarafından İstanbul’a kazandırılan yeni sanat lokasyonu Kazlıçeşme Sanat, Hüsamettin Koçan’ın “Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri” adlı sergiyi sanatseverlerle buluştu. Ressam Hüsamettin Koçan’ın 30 yıl boyunca ürettiği yapıtlarından oluşan önemli bir seçkinin yer aldığı “Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri” adlı serginin açılışına, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Ressam Hüsamettin Koçan, çok sayıda gazeteci ve sanatsever katıldı. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı “Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri” sergisinde yer alan seçkiler; eski çağlardan bugüne, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Cumhuriyet Dönemi’nin kültüre bakışı semboller ve figürler üzerinden bir araya getiriyor.



BAŞKAN ARISOY: “İSTANBUL’U SANATLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Açılış konuşmasında, hem Kazlıçeşme Sanat’a hem de Ressam Hüsamettin Koçan’ın sergisi hakkında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Biz Kasım 2019’dan bu tarafa Kazlıçeşme Sanat’ın İstanbul’un yeni kültür sanat odağı olacağını söylüyoruz. Bugün burası çok kıymetli ve büyük bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Hüsamettin Koçan Hoca’nın ‘Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri’ adlı sergisini açtık. 30 Haziran’a kadar ziyaretçilerimiz, Pazartesi günleri ve bayram tatilleri hariç olmak üzere sergimizi her gün ziyaret edebilirler. Hüsamettin Hoca’mızın bu sergideki eserleri, bu topraklardaki Şaman kültüründen başlayarak Selçuklu’ya, Osmanlı’ya kadar olan bütün bu şifreleri üzerinde taşıyor. Çok kıymetli bir sergi, bütün sanatseverleri Kazlıçeşme Sanat’a bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.



HÜSAMETTİN KOÇAN: “ÜLKEME VE DÜNYA SANATINA BİR KATKIM OLSUN İSTEDİM”

“Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri” sergisi hakkında bilgiler veren Ressam Hüsamettin Koçan, “Yaptığım çalışmalarda; Bizim Anadolu’muzun, ülkemizin kültürel zenginliklerinin ne durumda olduğunu, birbirlerinden nasıl etkilendiklerini ve nasıl bir insanlık sevgisini yaratmaya çalıştıklarının üstünden gittim. Önce folklorla yoğun çalışmalar yaptım. Sonra akademik düzeyde bu çalışmaları sürdürdüm. Benim burada yaptığım şeyler yerel birikimlerden hareket ederek, oradaki o zengin değerlerden özgün bir dil oluşturmaktı. Bu zenginlikten dünya insanına yeni, özgün şeyler önerebiliriz. O nedenle de buradaki sergimin bence en çok üstünde durulması gerekli olan yanı bu. Tekniğiyle, konuları ele alış biçimiyle ve aradığı insani derinlikle ülke ve dünya sanatına bir katkı olmasını istiyorum.” diye konuştu.



KÜLTÜRLER ARASI BAĞLARIN DERİNLİĞİ; GELENEK VE GELECEĞİN ŞİFRELERİ

“Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri” Sergisi, Koçan’ın 30 yıl boyunca ürettiği yapıtlarından oluşan önemli bir seçkiyi bir arada sunuyor. Sanatçının gelenek ve gelecek kavramlarına odaklandığı 90’lı yıllardan bugüne, Anadolu topraklarındaki birikimlerin derin anlamlarla birbirine bağlandığı gerçeğini farklı boyutlarda somutlaştırıyor. Geleneğin günümüzde giderek sıradanlaşan algısını, kalıp ön yargılar ya da tekrarlar biçiminde yaşamı yönsüzleştirdiğini tartışmaya açan sanatçı, kültürler arası bağların birbirini desteklediği ve gelecekçi bir kültürel DNA oluşturduğu doğrultusunda ipuçları sunuyor.

Eski çağlardan günümüze, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Cumhuriyet’in rüyasını ve kültüre bakışını dönem dönem semboller ve figürler üstünden bir araya getiren sergide; yeni malzeme önerileri geleneksel estetik sınırların ötesine uzanan bir dil zenginliği ile ortaya konuyor. Resimler, heykeller, baskılar, çamur ve kitch malzeme bu dil örgüsünün ana sözcüklerini oluşturuyor.

Sergi aynı zamanda sanatçının Anadolu’da var olma projesi olarak 20 yıldır üretimini sürdürdüğü ve “En büyük ve en son eserim” dediği Baksı Müzesi’nin katılımcı, hatırlayan ve hayal eden yenilikçi dünyasını izleyici ile paylaşıyor. Bu sergi aynı zamanda coğrafyalar arasında bir bağ kurma projesi. Sergiden elde edilecek gelirin bir bölümü Bayburt’ta yapılacak Yetenek Geliştirme Merkezi için kaynak yaratacak.

Sergi kapsamında; Mayıs ve Haziran aylarında akademisyen Nusret Polat moderatörlüğünde Hüsamettin Koçan’ın sanatı ve felsefesi üzerine sanat profesyonelleri ile söyleşiler gerçekleştirilecek. Hüsamettin Koçan, Can Aytekin, Ayşe Köksal ve Emre Zeytinoğlu’nun konuşmacı olarak yer alacağı söyleşiler, Kazlıçeşme Sanat’ta fiziki ve çevrimiçi olarak takip edilebilecek.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı “Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri” sergisi; 30 Haziran’a dek , Pazartesi ve bayram tatili günleri hariç olmak üzere her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında Kazlıçeşme Sanat’ta ziyaret edilebilecek.

