“Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” İçin Fidanlar Dikildi

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm Türkiye genelinde gerçekleştirdiği fidan dikim kampanyasına desteğini sürdüren Zeytinburnu Belediyesi’nde fidanlar; “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” için dikildi. Zeytinburnu 700. Yıl Parkı’nda gerçekleştirilen fidan dikim törenine, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney de katıldı.

İLÇEDEKİ TÜM OKULLARIN BAHÇESİNDE FİDAN DİKİMİ YAPILDI

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm Türkiye genelinde her 11.11 tarihini işaret ederek başlattığı, “83 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes” kampanyasına, ilçenin yeşil alanlarına fidan dikerek destek verdiklerini kaydeden Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, “Türkiye’de kaybedilen yeşil alanlarımızın ikame edilmesi için düzenlenen bu kampanyaya destek vermek bizim önceliğimizdir. İlçemizde fidan dikebileceğimiz tüm alanları değerlendirmeye çalıştık. 700. Yıl Parkı’mızı hep birlikte ağaçlandırıyoruz. Ayrıca bugün okullarımızın bahçesinde de fidan dikimleri gerçekleşecek.” dedi.

“BU YIL 1.200 ADET FİDAN DİKİLECEK”

Zeytinburnu olarak, bakanlığın başlattığı milli ağaçlandırma seferberliğine küçük de olsa her yıl katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu yıl kampanya kapsamında 83 milyon ağaç dikilecek. Geçen yıl Ziya Gün Parkı’mızı ağaçlandırmıştık. Zeytinburnu olarak, bu büyük milli ağaçlandırma seferberliğine küçük de olsa katkı vermeye devam edeceğiz. Geçen yıl ilçemizde 1.000 adet fidan dikmiştik. Bu yıl ise, 1.200 ağaç kazandıracağız. Küçük ya da büyük, her yıl bu katkıyı vermeye çalışacağız. Zeytinburnu’muzu güzelleştirme çabamızın önemli bir faaliyeti de ağaçlandırma çalışmasıdır.” diye konuştu.

“MOBİL ATIK KAZANÇ ARACI TASARLANDI”

İlçedeki çevre çalışmalarının bir önemli ayağının da “Sıfır Atık” projesi olduğunu hatırlatan Başkan Arısoy, projenin devamı niteliğinde olan ve yakın zamanda hizmete sunulacak Mobil Atık Kazanç Aracı’nı vatandaşlara tanıttı. Başkan Arısoy konu ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Bildiğiniz üzere Zeytinburnu’nun tamamında Sıfır Atık sistemine geçtik. Dönüştürülebilir atıkları topluyor ve yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Zeytinburnu Belediyesi Başkanlık Binası Türkiye’de ilk “Sıfır Atık” belgesi alan binadır. Projemizin devamı niteliğinde olacak, belediyemiz tarafından tasarlanan ve Zeytinburnu’muzun mahallelerinde hizmet verecek olan, Mobil Atık Kazanç Aracımız da çok yakında hemşehrilerimiz ile buluşacak. Zeytinburnu’muza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”