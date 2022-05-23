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Fesleğenin Uykusuzluk, Stres ve Depresyona Karşı Etkili Olduğunu Biliyor Muydunuz?

Zeytinburnu’nda baharın müjdecisi ‘Fesleğen Şöleni’ devam ediyor. Mayıs ayı boyunca 250 bin adet fesleğenin Başkan Ömer Arısoy tarafından ilçedeki 13 mahallede dağıtılacağı etkinlikte Tıbbi Bitkiler Bahçesi Ziraat Yüksek Mühendisi Merve Zengin Tınmaz, fesleğen yetişmeye dair püf noktalarını açıkladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:27
Fesleğenin Uykusuzluk, Stres ve Depresyona Karşı Etkili Olduğunu Biliyor Muydunuz?
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Zeytinburnu bahar aylarının gelmesiyle birlikte 250 bin adet fesleğenle müjdelendi. Zeytinburnu’nda ‘Hoş Geldin Bahar’ sloganıyla 12 yıldır devam eden Fesleğen Şöleni bu yılda tüm hızıyla devam ediyor. 

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Ziraat Yüksek Mühendisi Merve Zengin Tınmaz, fesleğen yetiştirmenin püf noktalarını şöyle anlattı: “Fesleğen bitkisini aldığımız zaman öncelikle fidesini daha büyük bir saksıya aktarmamız gerekiyor. Saksının içerisine humuslu dediğimiz organik, maddece zengin toprak ve süzek yapıda olan suyu rahatla aktarabileceğimiz, altı delikli, tabağı olan bir saksı kullanmalıyız.”

BİTKİLER CAM ÖNLERİ VE BALKONLARDA HIZLI SU KAYBEDER

Bitki besin maddesine ihtiyaç duyduğu için alt yapraklardan başlayarak sararmalar olabilir. Küçük besin ve yaprak destekleri verebilirsiniz. Balkonunuzda, cam önlerinde çok hızlı su kaybı yaşayabilir bu sebeple sulama düzenimize dikkat etmeliyiz. Bitkileri sularken çok fazla sulamamaya dikkat etmeliyiz.”

Bitkilerimizi büyüttüğümüz zaman 15-20 cm ince makaslarla yavaşça dallarından kesip kurutabiliriz. Yıl içerisin de çay, baharat olarak kullanabiliriz.

FESLEĞENİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Mis gibi kokusuyla dikkatleri üzerine çeken fesleğenin faydaları ise şöyle: Hazımsızlık ve mide kramplarına karşı etkilidir. Mide bulantısını kısa sürede geçirir. Anti stres etkisi vardır. Sinirlilik, uykusuzluk, stres ve depresyona karşı etkilidir. Epilepsi, migren ve baş ağrısı tedavisinde faydalıdır. Bal ve zencefil ile kaynatıldığında solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Grip, astım, bronşit gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir. Balgam söktürücüdür. A vitamini bakımından zengindir. Bu sayede ağız boşluğu ve akciğer kanserine yakalanma riskini düşürür. İçeriğinde bulunan K vitamini sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Fesleğen suyu, mantar gibi deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Demir, manganez, potasyum ve bakır mineralleri bakımından zengindir. Böcek ve arı ısırıklarında fesleğen suyu tedavi amaçlı kullanılabilir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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