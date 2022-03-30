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Erasmus Öğrencileri Başkan Arısoy’u Ziyaret Etti

Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne ‘Erasmus Programı’yla gelen Portekiz, Belçika ve İtalyan öğrenciler ilçeyi yakından tanımak için çıktıkları gezi turu kapsamında, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a da bir ziyarette bulundular.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2022 Çarşamba 13:33
Erasmus Öğrencileri Başkan Arısoy’u Ziyaret Etti
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Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine erasmus projesi çerçevesinde gelen Portekiz, Belçika ve İtalya uyruklu 28 öğrenci ve öğretmenleri Zeytinburnu’nu yakından tanımaya devam ediyor. İstanbul ve Zeytinburnu’nun tarihi mekânlarını gezen öğrenci ve öğretmenler, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’la tanışmak ve ilçe hakkında bilgi almak için Zeytinburnu Belediyesi’ne de bir ziyarette bulundular. Öğrencilerin kendisini ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Başkan Arısoy, “Belçika, İtalya ve Portekiz’den gelen bu genç kardeşlerimiz ve öğretmenlerimiz, ‘Ortak kültürler tek köktür’ diyerek yola koyulmuşlar. Zeytinburnu’muzu görüp bizleri tanıyacaklar, İstanbul’umuzun tarihi güzelliklerini görecekler. Bizlere de onları en iyi şekilde ağırlamak yaraşır, hoş gelmişler, sefalar getirmişler.” dedi.
2 Nisan tarihine kadar Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin misafiri olacak öğretmen ve öğrenciler, İstanbul’un ve Zeytinburnu’nun tarihi mekânlarını ziyaret edip, Türk lezzetlerinin tadına bakacaklar. Program Boğaz’da yapılacak yemekli tekne turuyla son bulacak.

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