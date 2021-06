Elmas: Büyüklerinin Duasını ve Delegelerin Tamamının Oyunu Alarak Yeniden Dernek Başkanı Seçildi

SAMİMİYET, GÜVEN VE DUALAR İLE YAPILAN KONGRE'DE MEVCUT BAŞKAN MURAT ELMAS YENİDEN TÜM DELEGELERİN OYUNU ALARAK CAMİİ DERNEK BAŞKANI SEÇİLDİ.YAPTIĞI İLK KONUŞMADA BÜTÜN DELEGELERE TEŞEKKÜR ETTİ ...

Öncelikle bize güzel bir miras bırakan merhum dayım Mehmet Tahan'a ALLAH'tan bir kez daha rahmet dilerim. Hem delegemiz hem de her zaman onursal başkanımız olan merhum dayımın eşi Münife TaHan yengem'de hem duaları,hem de delegemiz olması nedeni ile her zaman destekçim oldu. Ne yapsam yapayım yengem'in hakkını ödeyemem.Sağ olsun ilk kez size de dayım ile olan yaşam serecini anlatarak tarihe güzel bir not düşmüş oldu.

İkinci kez Cami derneğimizde cemaatimize hizmet etmek için yeniden dernek başkanlığına aday oldum. Birlik ve beraberlik için tek liste ile seçime girmemiz gücümüze güç kattı. Yoğun işlerine rağmen kongremize katılan bütün delegelerimize gazeteniz aracılığı ile bir kez daha teşekkür ederim. Güzel sözleri ile beni ve yönetim kurulumu onere eden Münife Tahan yengeme de buradan da saygılarımı ve hürmetlerimi bir kez daha sunmak isterim şeklinde konuşan Murat Elmas,yeni dönemin Camimize ve Cemaatimize bereket getimesini dilerim diyerek sözlerini tamamladı.

MÜNİFE TAHAN BAŞTA MERHUM EŞİ MEHMET TAHAN OLMAK ÜZERE BÜTÜN ÖLMÜŞLERİMİZE DUA EDEREK KONUŞMASINA BAŞLADI

Münife Tahan İstanbul Times Gazetesi ve Tv 'den Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner'e Şunları söyledi: "Merhum eşim Mehmet Tahan ile 56 yıl