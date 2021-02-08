CHP'Lİ Metin Doğan'dan "AKP"Li Ömer Arısoy'a Cevap Var

ZEYTİNBURNU ESKİ KAPALI SPOR SALONU İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 16177 Ada, 11 Parsel, 1483 m2‘lik Özel bir Vakıfa ait olan taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kamulaştırılarak işlemi tamamlanmıştır.

Bu taşınmazın istimlak bedelinin ödenmesi konusunda yaşanan teknik bir anlaşmazlık aynı gün düzeltilerek bizzat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İMAMOĞLU’nun talimatı üzerine emlak müdürlüğüne iadesi gerçekleşmiş olup bahsi geçen yer Spor Kompleks alanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilecektir. Taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçişi konusunda herhangi bir endişe bulunmamaktadır.

Durum tarafımca takip edilip Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sn. Ömer ARISOY ’a bizzat bildirmem ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yetkililerince başkan aranarak bilgilendirmelerine rağmen kamuoyunu yanıltıcı bilgi vermesini doğru bulmuyorum. Teknik bir yanlışlığı fırsat bilerek bunun üzerinden siyaset yapılması uygun değildir.

Saygılarımla Kamuoyuna duyurulur. /Metin DOĞAN / CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı