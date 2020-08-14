Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ilk “Sıfır Atık Belgesi” Zeytinburnu'na

“Sıfır Atık” projesi kapsamında hizmet binasında atıkları türlerine göre ayrıştıran Zeytinburnu Belediyesi, binadaki bütün çöp kovalarını kaldırılarak 7 farklı kategoride atık toplama kapasitesine sahip biriktirme ünitelerini hayata geçirdi. Proje kapsamında belediye bahçesine, toplanan atıkların türlerine göre ayrı halde depolanabilmesi amacıyla tehlikeli ve tehlikesiz atıkları geçici depolama alanı ve kompost tesisi kuruldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

‘Sıfır Atık Belgesi'ni Alan İlk Belediye Zeytinburnu

14 Ocak'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ‘Sıfır Atık Belgesi' için başvuru yapan Zeytinburnu Belediyesi bakanlığın yaptığı denetimler sonucu belgeyi almaya hak kazandı. 4 Ağustos'ta belge başvurusunu onaylanan Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul genelinde

‘Sıfır Atık Belgesi'ni alan ilk belediye unvanını kazanmış oldu.

Proje kapsamında, aylık ortalama bin 500 kilogram değerlendirilebilir atık (kağıt, plastik, metal, cam) geri dönüşüme kazandırılıyor. Ayrıca yemekhane ve çay ocaklarında oluşan organik atıklarla da kompost tesisinden her 15 günde bir ortalama 80 ile 100 kilogram arası kompost ürün alınabiliyor.

“Her Kazandırdığımız Atık Ekonomiye Kazandırılmış Bir Üründür”

“Sıfır Atık” projesi kapsamında hizmet binasında yapılan değişimlerden bahseden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Biz geçtiğimiz yıl haziran ayında belediye binasında sıfır atığa geçmiştik. Hizmet binamıza 7 farklı ünite yerleştirdik. Sıfır atığın tamamlayıcı unsuru olarak da kompost tesisini kurduk. Haziran ayından bu yana her 15 günde bir 80 ile 100 kilogram arası kompost elde ediyoruz. Ayrıca bütün hizmet binalarımızda aylık bin 500 kilogram atık geri dönüştürülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ocak ayında başvurumuzu yaptık. Sağ olsunlar 1 numaralı belgeyi Zeytinburnu Belediyesi'ne verdiler. 4 Ağustos'ta da belgemizi alarak, İstanbul’un ilk “Sıfır

Atık” belgesini alan belediye unvanına sahip olduk.

Bundan dolayı çok mutluyuz. Hem Zeytinburnu'nda hem belediyemizde sıfır atığa geçme konusunda çok kararlıyız. Hizmet binalarımızdaki ayrıştırılabilir çöp ünitelerimizin dışında ilçedeki bütün okullara çöplerin ayrıştırılması için üniteler yerleştirdik. Ayrıca Zeytinburnu'nda

Merkezefendi, Kazlıçeşme ve Gökalp Mahallelerimizde

çöplerimizi ayrıştırılmış olarak topluyoruz. Bu mahallelerimizden de ayda

25 tondan fazla çöpü ayrıştırılmış halde topluyoruz. İnşallah bu ayın sonunda Zeytinburnu'ndaki bütün mahallerimize bu üniteleri yerleştireceğiz. Projeye Zeytinburnulu hemşehrilerimizin ilgisi gerçekten çok yüksek. Her kazandırdığımız atık, ekonomiye kazandırılmış bir üründür. Projede emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)