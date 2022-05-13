Boğaz Gezisi Yapmayan Kalmasın

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

BOĞAZ GEZİSİNE KATILMAK İÇİN İLK ŞART ZEYTİNBURNUN’D A İKAMET ETMEK

Yıllar önce Murat Aydın tarafından başlatılan Zeytinburnu’nda ikamet eden herkes boğazı görsün düşüncesi ile başlatmış olduğu giziler ile bugüne kadar on binlerce vatandaş hayatlarında bir kez de olsa boğaz gezisine katıldı.

2022’nin Boğaz gezileri kısa bir süre önce Kaymakam Zekeriya Güney ve eşinin de katılımı ile dernek başkanları,okul müdürleri ,Mahalle muhtarları,spor kulübü başkanları ve diğer protokol üyelerinin katılım ile ZEYPORT limanında kalkan gemi ile başladı. Üç saat süren boğaz turunda Dr. Sedat Bornovalı’nın rehberlik ettiği gezide İstanbul boğazının önemli yapıları hakkında detaylı bilgiler verildi.

HAFTANIN BELİRLİ GÜNLERİ OLAN BOĞAZ GEZİLERİ 2 TEMMUZ’A KADAR DEVAM EDECEK

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy yaptığı açılış konuşmasında Boğaz gezilerini 2005 yılında belediye başkan yardımcısı olduğu 2005 yılında başlattıklarını söylenen başkan merhum Prof.Dr.Haluk Dursun hocamız yıllarca ilçe halkına Boğaz’ın güzelliklerini halkımıza anlattı. Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gezilerin öncüsü merhum Prof. Dr. A. Haluk Dursun’u bir kez daha rahmetle anan Başkan Arısoy, bu yılki sunumun İstanbul Rehberler Odası geçmiş dönem başkanı Dr. Sedat Bornovalı tarafından gerçekleşeceğini söyledi.



Boğazın en keyifli zamanının erguvan ağaçlarıyla bezendiği Mayıs ayına denk gelen dönem olduğunu, 3 saat sürecek gezi süresince katılımcılara yemek, çay ve kahve ikramı da yapılacağını ifade eden Arısoy, 2 Temmuz 2022 tarihine kadar her Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenecek tekne turunun güzergâhının Eminönü, Dolmabahçe, Çırağan, Ortaköy, Kuruçeşme, Bebek, Emirgan, İstinye, Tarabya, Büyükdere, Rumeli Kavağı, Çubuklu, Kanlıca, Anadolu Hisarı ve Küçüksu olduğunu belirtti.



Boğaz Gezisi’ne katılmak isteyen vatandaşlar; zeytinburnu.istanbul adresi üzerinden ya da 444 1984 Çözüm Merkezi’ni arayarak başvuruda bulunabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)