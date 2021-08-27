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Başkan Ömer Arısoy’dan Afet Bölgesi Kastamonu ve Sinop’a Ziyaret     

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sel felaketinin vurduğu Kastamonu ve Sinop'u ziyaret etti.  Zeytinburnu Belediyesi ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını yerinde inceleyen Arısoy, yaraları sarmak için devlet ve millet olarak birlik beraberliğin önemine dikkat çekti.                                                                                                              

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ağustos 2021 Cuma 12:31
Başkan Ömer Arısoy’dan Afet Bölgesi Kastamonu ve Sinop’a Ziyaret     
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11 Ağustos tarihinde Kastamonu ve Sinop’a düşen yoğun yağışlar sebebiyle yaşanan sel felaketi sonucunda, can ve mal kayıpları oluştu. Daha önce de selden etkilenen birçok bölgeye araç ve erzak desteği yardımında bulunan Zeytinburnu Belediyesi, Kastamonu ve Sinop’un yanında olmaya devam ediyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy sel felaketinin merkezi olan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

ÖMER ARISOY: “DEVLET VE MİLLET DAYANIŞMASIYLA BOZKURT TEKRAR AYAĞA KALKACAK”

Ömer Arısoy, beraberinde Zeytinburnu Belediyesi Meclis üyeleri Muhammet Kaynar, Sami Yapar, Zeytinburnu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Sezer, KAS-DER Zeytinburnu Şube Başkanı Hakan Kuzuahmet, Önceki Dönem Meclis Üyesi ve ZEYDEF Başkanı Mehmet Çakır ile afet bölgesini ziyarette bulundu.

"Yaralar çok çalışarak, bir ve beraber olarak sarılacak.” açıklamasında bulunan Arısoy, “Ülkemiz gerçekten çok büyük bir afet yaşadı. Vefat eden insanlarımızı rahmetle yâd ediyorum, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimiz ve devletimiz el ele vererek felaketin izlerini siliyor. İlk günden bu yana bir seferberlik var. Biz de Zeytinburnu Belediyesi olarak bu seferberliğe katkı veriyoruz. Personelimiz, birçok noktada hayatın normale dönmesi için gayretle çalışıyor. Zeytinburnu halkının iyi dileklerini paylaşmak, ekiplerimizi ziyaret etmek için bölgedeyiz. Kastamonulu, Sinoplu hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun. İnşallah el birliğiyle bu güzel beldeleri yeniden ayağa kaldıracağız.” ifadelerini kullandı. 

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU VE ÖMER ARISOY BOZKURT’TA BİR ARADA 

Selden etkilenen bölgelerin normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulan Arısoy, Zeytinburnu Belediyesi ekiplerinin de katıldığı arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Arısoy, afetin yaşandığı ilk günden beri bölgedeki çalışmalara eşlik eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi. 

“SİNOP’TA DA ZEYTİNBURNU İSMİNİ GÖRMEK BİZİ MUTLU EDİYOR”

Kastamonu’daki ziyaretlerinin ardından sel felaketinden etkilenen bir diğer ilimiz Sinop'a geçen Arısoy, burada da yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Zeytinburnu Belediyesi ekipleriyle bir araya geldi. Sinop’un Türkeli, Dikmen, Erfelek, Ayancık belediyelerini de ziyaret eden Arısoy, belediye başkanlarına ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 27.08.2021 12:36
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