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Başkan Arısoy Kadın Kuaförleri İle Bir Araya Geldi

Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren kadın kuaförlerini bir kahvaltı programında ağırlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’muzun güzelleşmesinde siz esnaf kardeşlerimizin desteği çok büyük, bundan sonra da sorunlarımızı hep birlikte çözerek yol almaya devam edeceğiz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mart 2022 Çarşamba 16:41
Başkan Arısoy Kadın Kuaförleri İle Bir Araya Geldi
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un ilçede faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldiği kahvaltı programlarına bir yenisi daha eklendi. Kadın kuaförlerinin ağırlandığı kahvaltı programına; İstanbul Kadın Kuaförleri Odası Başkanı Ali YatkınAk Parti İl ve İlçe Kadın Kolları yetkilileri başta olmak üzere, Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren kadın kuaförleri katıldı.

“ZEYTİNBURNU’NU HEP BİRLİKTE DAHA GÜZEL GÜNLERE TAŞIYACAĞIZ”
Zeytinburnu’ndaki esnafları sık sık ziyaret ettiğini, aynı zamanda bu tür programlarda bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını, ancak kadın kuaförleri mahremiyeti dolayısıyla çok ziyaret edemediğini kaydeden Başkan Arısoy, “Zeytinburnulu esnafımızın da çok yakından bildiği üzere, ilçemizdeki esnaflarımızı sık sık ziyaret ediyorum. Erkek berberlerin tümüyle dostluk ve samimiyetimizi ilerlettik. Fakat kadın kuaförlerimize işin mahremiyeti gereği çok fazla giremiyordum. Ben bu konularda maalesef yapım gereği biraz daha çekingen davranıyorum. O bakımdan bu kahvaltı programı benim için çok iyi oldu. Sizlerle görüşme konusunda zorlanıyordum, şimdi hep birlikte buradayız. Zeytinburnu’na dair sıkıntılarınızı konuşacak çözüm noktasında elimizden gelen desteği sağlayacağız. Pandeminin en fazla etkilediği sektörlerden biri de sizlersiniz. Bundan sonra daha güzel günler olacak. Zeytinburnu’muzu siz esnaf kardeşlerimizle birlikte daha güzel günlere taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

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