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Başkan Arısoy, Giresunluların Yanında

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeyi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşları dinleyip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2020 Pazartesi 16:03
Başkan Arısoy, Giresunluların Yanında
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer ArısoyGiresun’da meydana gelen sel felaketinin ardından zarara uğrayan bölgeyi ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Hurşit Bekaroğlu, Meclis üyeleri ve STK temsilcileri ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Giresun’un Dereli ilçesinde incelemelerde bulunan Başkan Arısoy, afetten zarar gören esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Arısoy, beraberindeki heyetle birlikte Dereli ilçesinin ardından Giresun’da felaketten etkilenen diğer ilçeleri de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

BAŞKAN ARISOY; “GİRESUNLU HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Başkan Arısoy’a ziyaretleri esnasında Dereli Belediye Başkanı Zeki ŞenlikoğluEspiye Belediye Başkanı Mustafa KaradereYağlıdere Kaymakamı Yusuf AkınGörele Belediye Başkanı Tolga Erener de eşlik ederek bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yaraların çabucak sarılması için ciddi bir çalışma yürütüldüğünü gözlemlediğini belirten Başkan Arısoy, “Öncelikle afetten hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı hemşehrilerime de acil şifalar diliyorum. Devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız burada seferber olmuş durumda. Yaraların en kısa sürede sarılması için canla başla çalışıyorlar. Giresun’da hayatın en kısa zamanda normale dönmesi için ne gerekiyorsa yapılıyor. Biz de bugün hem hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de her daim yanlarında olduğumuzu bizzat söylemek için ziyaretlerimizi yaptık." açıklamasında bulundu.

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