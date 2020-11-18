Başkan Arısoy Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen canlı yayın programına konuk oldu. Başkan Arısoy, Youtube ve Facebook platformları üzerinden yapılan canlı yayın boyunca kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Selahaddin Kocaaslan moderatörlüğünde yaklaşık iki saat süren yayında, vatandaşlardan gelen istek ve önerileri de dikkatle dinleyen Başkan Arısoy, ilçede bugüne kadar yapılan ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan hizmetler hakkında dikkat çekici bilgiler verdi.

“2020 YILININ BÜYÜK BİR KISMINI VİRÜSLE MÜCADELE EDEREK GEÇİRDİK”

2020 yılının ülkemiz için çetin geçtiğini, art arda yaşanan deprem felaketleriyle ve pandemi ile mücadelenin ön planda olduğu bir dönemin içerisinde bulunduklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, Zeytinburnu Belediyesi olarak son 8 ayda yapılan çalışmaların büyük ölçüde salgının yayılmasını önlemek amaçlı faaliyetleri kapsadığını belirtti. “Salgının başladığı ilk günden itibaren bütün gücümüzü ve enerjimizi virüsle mücadele ederek geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullanan Başkan Arısoy, koronavirüsle mücadele konusunda yapılan çalışmalar ile ilgili şunları kaydetti; “İlçemizdeki tüm kamu kurumlarını ve virüs tespit edilen haneleri defaatle dezenfekte ettik. Bulaşma riskinin en yüksek olduğu alanlardan biri de semt pazarlarımızdı. Buralarda tertibi, düzeni sağladık. İstanbul’daki semt pazarları içerisinde örnek gösterilecek seviyelere geldik diyebilirim. Pazar konusu açılmışken tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hemşehrilerimizden saat 14.00’e kadar alışverişlerini tamamlamalarını rica ediyorum. Ne kadar hızlı davranırsak o kadar da riski azaltmış oluruz. Takdir edersiniz ki, Ekim ayından itibaren salgın farklı bir hal aldı. Ben vatandaşlarımızdan ilk günkü tedbirler seviyesinde davranmalarını rica ediyorum. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Zorda kalmadıkça dışarı çıkmayalım ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim.”

“KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİMİZİ TEK TEK SONUÇLANDIRIYORUZ”

Canlı yayın süresince Başkan Arısoy’a çok sayıda vatandaştan ilçede devam eden kentsel dönüşüm projelerinin ne durumda olduğu sorusu yöneltildi. Pandemi dolayısıyla çok az da olsa gecikmeli bir şekilde projelerin devam ettiğini anlatan Başkan Arısoy, “Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri adım adım uygulamaya devam ediyoruz. Zeytinburnu’nun bir numaralı sorununun kentsel dönüşüm olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama şunu da takdir edersiniz ki, bu problem bir ilçe belediyesinin tek başına çözebileceği bir sorun değildir. O yüzden bu süreçte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ desteği ile hareket ediyoruz. Beştelsiz Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projemiz büyük ölçüde tamamlandı sayılır. Bundan sonra sadece inşaatın tamamlanma süresini bekleyeceğiz. Telsiz Mahalle’mizdeki onaylanan kentsel dönüşüm süreci pandemi nedeniyle biraz uzadı. 3’te 2 çoğunluğun rızası da alındı. Temmuz ayından beri de; mimari, statik, elektrik ve mekanik gibi proje süreçleri üzerinde çalışıyoruz. Proje tamamlanır tamamlanmaz hemşehrilerimiz orada da inşaat çalışmalarının başladığını görecekler. Özel sektör firması üzerinden yürütülen Çırpıcı ve Merkezefendi Mahallelerindeki kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili de çok yakında müjdeli haberler vereceğiz.” diye konuştu.

Gece boyunca çok sayıda soruyu cevaplandıran Başkan Arısoy’un konuşmalarından ön plana çıkan bölümler şu şekildeydi:

“MİLLET BAHÇESİ MAYIS AYINDA HİZMETTE OLACAK”

“Millet Bahçesi bizim 20 yıllık hayalimiz. Zeytinburnu’nun tam kalbinde, ilçenin her noktasından yürüme mesafesinde, 55 bin metrekarelik aktif yeşil alana sahip bir sosyal yaşam alanı kuruyoruz. Burayı önümüzdeki Mayıs ayına kadar halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Zeytinburnu Millet bahçesi Zeytinburnu’muzun çehresini değiştirecek. Orada yeni bir İlçe Emniyet Binası temeli de atıldı. Emniyet Müdürlüğü’nün mevcut binasının arazisi bize aittir. O alanla ilgili de bir projemiz var. Şimdilik şu kadarını söyleyebilirim; Zeytinburnulu hemşehrilerimizin hizmetine tahsis edeceğimiz yeni bir mekânımız daha olacak.”

“BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONUSUNDA YEŞİLAY İLE ORTAK ÇALIŞACAĞIZ”

“İlçedeki madde bağımlılığıyla mücadele konusunda Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile ortak bir çalışma yapacağız. Zeytinburnu’na yeni bir merkez kazandırıyoruz. Önümüzdeki günlerde faaliyetlerine başlayacak.“

“KARİYER MERKEZİ 800 HEMŞEHRİMİZİ İŞ SAHİBİ YAPTI”

“İşsiz vatandaşlarımıza yönelik istihdam çalışmaları konusunda Kariyer Merkezi’mizi bundan 1,5 sene önce faaliyete geçirdik. Burada ilçemizdeki hemşehrilerimize yeni iş imkânları konusunda destek vermeye çalışıyoruz ancak her alanda olduğu gibi pandemi süreci burayı da etkiledi. Buna rağmen 800 hemşehrimizi iş sahibi yapmayı başardık. 15 Kasım’da kadın hemşehrilerimiz için istihdam garantili kurslarımızı da açtık.”