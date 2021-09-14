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Arısoy:“Zeytinburnu’muzu Yeni Okullara Kavuşturmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz”

İlköğretim Haftası kutlamaları nedeniyle Fatma Süslügil İlkokulu ve Ayhan Şahenk Ortaokulu yerleşkelerini ziyarete giden Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy; “Yıkılıp yeniden inşa edilen okullarımızda çocuklarımız hem güvenli hem de standartların çok üzerinde bir eğitim alacaklar. Bir okulumuzu daha yenilemiş olmaktan dolayı çok mutluyuz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2021 Salı 13:54
Arısoy:“Zeytinburnu’muzu Yeni Okullara Kavuşturmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz”
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İlköğretim Haftası kutlamaları çerçevesinde Fatma Süslügil ve Ayhan Şahenk Ortaokulu yerleşkelerini ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yeni okullarında eğitime başlayan öğrencileri törende yalnız bırakmadı. Başkan Arısoy’a Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt da eşlik etti.

“TEMEL ÇUKURLARI YERİNİ ŞENLİKLERE BIRAKTI”

İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin destekleriyle inşası tamamlanan ve yeni eğitim öğretim yılında faaliyete geçen okulları Zeytinburnu’na kazandırmaktan dolayı son derece mutlu olduklarının altını çizen Başkan Arısoy, “İlköğretim Haftası kutlamaları çerçevesinde, bu yıl hizmete giren Fatma Süslügil İlkokulu ve Ayhan Şahenk Ortaokulu yerleşkesinde bulunmaktan son derece memnunuz.

Biz görevi aldığımız dönemde şu anda burada bulunan bu okulların yerinde temel çukurları vardı. Uzun bir süre burayı seyrettik ve inşa sürecini yakından takip ettik. Artık o çukurun yerini çocuklarımızın sesleri şenlendiriyor.” dedi.

“ZEYTİNBURNU’NDA EĞİTİM STANDARTLARININ ÇITASI YÜKSELİYOR”

En başından itibaren bu okulların yapılmasında desteklerini esirgemeyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya ve projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’ne teşekkürlerini sunan Başkan Arısoy, Zeytinburnu’nda bir okulu daha yıkıp yeniden inşa ederek güvenli bir hale getirmekten, bununla birlikte eğitim standartlarının da çıtasını yükseltmekten son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

VELİLER OKUL MÜDÜRLERİ DİLEK GÜREL‘İN ÇABALARI GÖRÜLMEYE DEĞER DEDİİLER…

Video ve haber çekimimiz bittikten sonra yanımıza gelen bir veli şunları söyledi ”Fatma Süslügil İlkokulu müdürü Dilek Gürel ‘in gerek  inşaat sürecinde gerekse de kayıt ve taşınma sürecinde son 2 aydır gece yarılarına kadar okulda çalıştıklarını kendi gözlerimiz ile gördük. Burada kendileri konuşsaydı veya konuşmacılar bu emekleri takdir eden bir konuşma yapsalardı ben size bunları söylemeyecektim ama mademki konuşmacılar bu emekleri söylemediler öğrencilerimiz için canla başka gece yarılarına kadar çalışan müdürümüzün emeklerini veliler olarak takdir ediyoruz  dedi.

AYHAN ŞAHNEK ORTAOKULU MÜDÜRÜ HARUN CAN’A DA VELİLER SAHİP ÇIKTI

Biraz önce Fatma Süslügil ilkokulunda velisi olan bir veli müdürleri hakkında  ifade ettikleri her şey bizim ortaokul müdürü Harun Can içinde geçerli. Harun hocam da taşınma sürecinde çok geç biten okulun 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılına çok az bir süre kala teslim edilen okulu yetiştirmek için adeta zaman ile yarıştığını bir veli olarak biliyorum.

Biz kapıda İlköğretim haftası törenlerini izledik.Müdürümüze konuşma hakkı verilmediği gibi hiçbir konuşmacı da adını zikrederek teşekkür etmedi.

Keşke emekleri bir iki kelime ile ifade edilseydi diyen velilin düşüncesini haberimize yansıtmayı uygun bulduk.

Başkan Arısoy, programın ardından öğrencilerle birlikte okulun bahçesine hatıra fidanı dikti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 14.09.2021 13:57
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