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“AKDEM, Zeytinburnu’nda ‘Büyük Bir İyilik Merkezi’ Olarak Çalışıyor”
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“AKDEM, Zeytinburnu’nda ‘Büyük Bir İyilik Merkezi’ Olarak Çalışıyor”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy; 15 yıldır ara vermeden devam eden Çarşamba Seminerleri’ne katıldı. Arısoy yaptığı konuşmada; “AKDEM ilçemizde ‘Büyük Bir İyilik Merkezi’ olarak hizmet vermeye devam ediyor. AKDEM’e emek veren kardeşlerimiz büyük bir gönüllülük ruhu içerisinde çalışıyor. Mesai arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Şubat 2022 Cuma 10:44
“AKDEM, Zeytinburnu’nda ‘Büyük Bir İyilik Merkezi’ Olarak Çalışıyor”
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AKDEM; 15 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiği Çarşamba Seminerleri ile Zeytinburnu halkına eğitim, psikoloji, iletişim, çocuk gelişimi, sağlık, beslenme gibi çeşitli alanlarda destek vermeye devam ediyor.

‘Dijital Çağda Aile Hayatını Koruyabilmek’ başlığı ile gerçekleşen söyleşi için Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’ni dolduran AKDEM üyelerini Başkan Ömer Arısoy yalnız bırakmadı.

ARISOY, “AKDEM EKİBİ GÖNÜLLÜLÜK RUHU İÇERİSİNDE ÇALIŞIYOR”

Projelerinde aileyi önceleyen ve aile kurumunun önemine dair çalışmalar ortaya koyan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy söyleşi öncesi yaptığı konuşmada; “AKDEM Zeytinburnu’nda büyük bir iyilik merkezi olarak çalışıyor. Burayı kuran ve geliştiren önceki dönem Belediye Başkanımız Murat Aydın’a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. AKDEM’de gönüllerini katarak emek veren kardeşlerimiz var. Bir gönüllülük ruhu içerisinde çalışıyorlar. Her gelen hemşehrimizin mutlu olarak ayrılmasını sağlıyorlar. Mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Bu vesile ile sizi gördüğüm için çok mutlu oldum seminerin hepimiz için verimli olmasını diliyorum.” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 25.02.2022 10:48
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