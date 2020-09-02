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AGD Zeytinburnu’nda Görev Değişimi Yaşandı

Tacettin Özer’in uzun süredir başarılı ile yürüttüğü Zeytinburnu Anadolu Gençlİk Derneği Şube Başkanlığına Abdüllatif Öztürk atandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Eylül 2020 Çarşamba 11:22
AGD Zeytinburnu’nda Görev Değişimi Yaşandı
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TACETTİN ÖZER GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Yaklaşık 5.5 yıldır yürütmeye gayret ettiğimiz AGD Zeytinburnu Şube Başkanlığı görevimizi Abdullatif Öztürk kardeşimize devretmiş bulunuyoruz. Geleceği dizayn edecek genç nesillerin yetiştiği bu güzide teşkilatta hizmet edebilmeyi nasip eden Rabbime Hamd ediyorum.  

Bu süreç içerisinde Zeytinburnumuzun her kesiminden aldığımız destek ise bizlerin gücüne güç katmıştır omuzlarımızdaki yükü hafifletmiştir. 

Bu vesileyle desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyor,şükranlarımı arz ediyorum.

Allah hepsinden razı olsun. Yeni başkanımıza ve yönemine Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum”. Şeklinde konuştu.

YENİ BAŞKAN ÖZTÜRK SOSYAL MEDYA HESABINDA ŞU PAYLALŞIMI YAPTI

Bismillahirrahmanirrahim.

Kıymetli büyüklerim, sevgili kardeşlerim;

Anadolu Gençlik Derneğimiz sıradan bir sivil toplum kuruluşu değil, Milli Görüşçü bir kuruluştur. Erbakan hocamız her zaman, "Anadolu Gençlik Derneği Türkiye'nin en önemli kuruluşudur." derdi. Dolayısıyla böyle bir teşkilatın ilçe başkanlığı vazifesini almak hem çok kıymetli hem de sorumluluğu büyük olan bir durum.

Bizleri bu göreve layık gören başta İstanbul Şube Başkanımız Yunus Genç ve İlçe Yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar verdiği önemli hizmetler sebebiyle ilçe başkanımız Tacettin Özer çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun.

Görev değişikliği ilan edildiğinden beri destek mesajlarıyla bizlere omuz veren siz değerli gönüldaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Zeytinburnu için gecelerimizi uykusuz geçirmeye niyet ettik, Rabbimiz utandırmasın.

Herbirinizden ayrı ayrı dua talep ediyor, Allah'a emanet ediyorum.

Bizde İstanbul Times Yayın grubu olarak önceki başkan Tacettin Özer’e telşekkür ederken yeni başkan Abdulltaif Öztürk’e ve heyetine başarılar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 02.09.2020 11:34
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