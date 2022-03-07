“16. Kitap Okuma Yarışması” Sınavı İçin 5 Bin 500 Kişi Ter Döktü

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Zeytinburnu Gençlik Merkezi tarafından geleneksel hale gelen ve 16 yıldır düzenlenen ‘Kitap Okuma Yarışması’, okumayı teşvik etmek için ilkokul öğrencileri başta olmak üzere; ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve yetişkinlerin de dâhil olduğu geniş bir kitapsever listesine hitap ediyor. Bu yıl yaklaşık 5 bin 500 kişinin katıldığı yarışma sınavına Zeytinburnu Haluk Ündeğer Lisesi ve Haluk Ündeğer İlkokulu’nda iki oturum halinde gerçekleşti.

“7 FARKLI KİTAPTAN 100 SORU SORULDU”

Sınavla ilgili bilgi veren Bilgi Evleri Eğitim Sorumlusu Fatma Dal, “Yarışmamıza 10 Ocak itibariyle başladık. 2 aylık süreçte yarışmacılarımız edebiyat komisyonumuz tarafından yaş ve sınıflara göre belirlenmiş olan 7 farklı kitaptan sorumlu tutuldular. Sınav süresince bu belirlenen kitaplardan kendilerine çıkmış olan 100 soruyu cevapladılar. Bu sınavdan ilk 10’a girmeyi başaran öğrenciler ödül almaya hak kazanacak.” dedi.

Yarışmanın kazananlarının aileleriyle birlikte Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda tatil ve para ödülü kazanacaklarını söyleyen Dal, “İlk 10’a girenlere para ödülümüz var. İlk 3’e girenlere ise para ödülünün yanı sıra Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı ödülümüz olacak. 5 günlük bir tatil hakkı kazanacaklar. Ailesinden 2 kişiyle birlikte gittiği için özellikle çocuklarımız ‘anne ve babamı tatile götürüyorum’ düşüncesiyle son derece mutlu oluyorlar. Sonuçlar bu hafta içinde açıklanacak ve dereceye girenler törende kaçıncı olduklarını öğrenecekler.” diye konuştu.

‘KAYBEDENİ OLMAYAN YARIŞMA’

Özellikle çocukların heyecanlı bir şekilde sınava girdiğini dile getiren Dal, “Sınav saatinden erken saatte gelip okul bahçesinde beklemeye başladılar. Hepsine başarılar diliyorum. Bizim için önemli olan çocuklarımızı kitapla buluşturmak, onlara okuma sevgisini aşılamak. Bizim yarışmamızın sloganı ‘kaybedeni olmayan yarışma.’ Kitap okumak en büyük kazanç ve biz çocuklarımıza ne kadar kitap okutursak onların geleceğine de bir o kadar ışık tutmuş oluruz.” ifadelerini kullandı.

16. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nın kazananları ise 12 Mart 2022 tarihinde Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenleyeceği ödül töreniyle belli olacak.