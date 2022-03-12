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12 Çeşit Çorbanın Ve Tantuninin Lezzet Durağı Mersinli Tantuni 33 Açıldı (VİDEOLU)

Hikmet Kurt ve Ömer Yüksel'in sahibi olduğu Yörüğün Yeri Mersinli Tantuni 33 Dualı Açılış ile her gün 12 çeşit nefis çorbası ve Mersin'in meşhur Tantunisi ile Zeytinburnu halkının hizmetine girdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Mart 2022 Cumartesi 13:51
12 Çeşit Çorbanın Ve Tantuninin Lezzet Durağı Mersinli Tantuni 33 Açıldı (VİDEOLU)
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DUALARLA AÇILDI  BEREKETLİ OLSUN İNŞALLAH  

Tekstil alanında başarılı çalışmaları olan iş İnsanı Hikmet Kurt ve ortağı Ömer Yüksel'in Zeytinburnu Velifedi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi 29/b Adresinde her gün 12 çeşit nefis çorba ve Merin'in Meşhur Tantunisi'nin yapıldığı Yörüğün Yeri  Mersinli Tantuni 33 yapılan dualı açılış ile halkın hizmetine girdi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner 

AÇILIŞI TANIDIK SİMALAR YAPTI  

Mekanın açılışını Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı A.Selami Delinbalta, Zeytinburnu Belediye başkan yardımcısı Hurşit Bekaroğlu, Çırpocı Mahalle muhtarı  Mustafa Çalışkan, Ak parti önceki dönem Meclis üyesi iş insanı Yunus Gülmek, Ak Parti  Çırpıcı Mahalle başkanı Yasin Akdarma başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli açlışa katılarak hayılrı ve uğurlu olsun dileklerini ilettiler.

BÜTÜN YEMEK UYGULAMALARINDA VE ALO PAKET SERVİSİNDEN SİPARİŞ VERMEK MÜMKÜN 

Mevcut ve bir çok yemek uygulamasında sipariş verebileceğiniz gibi ALO PAKET SERVİSİNİN  0212- 229 09 19 Numaralı telefonu ile de sipariş vermeniz mümkün.

Bizzat aileniz ile beraber uğramak isterseniz de VELİEFENDİ MAHALESİ AHMET YESEVİ CADDESİ NO. 29/B  ZEYTİNBURNU / İSTANBUL Adresine uğrayabilirsiniz ... 

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN HABERİN SONUNDAKİ LİNKİ TIKLAMANIZ YETERLİ OLACAKTIR...

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 12.03.2022 14:20
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