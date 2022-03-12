12 Çeşit Çorbanın Ve Tantuninin Lezzet Durağı Mersinli Tantuni 33 Açıldı (VİDEOLU)

DUALARLA AÇILDI BEREKETLİ OLSUN İNŞALLAH

Tekstil alanında başarılı çalışmaları olan iş İnsanı Hikmet Kurt ve ortağı Ömer Yüksel'in Zeytinburnu Velifedi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi 29/b Adresinde her gün 12 çeşit nefis çorba ve Merin'in Meşhur Tantunisi'nin yapıldığı Yörüğün Yeri Mersinli Tantuni 33 yapılan dualı açılış ile halkın hizmetine girdi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

AÇILIŞI TANIDIK SİMALAR YAPTI

Mekanın açılışını Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı A.Selami Delinbalta, Zeytinburnu Belediye başkan yardımcısı Hurşit Bekaroğlu, Çırpocı Mahalle muhtarı Mustafa Çalışkan, Ak parti önceki dönem Meclis üyesi iş insanı Yunus Gülmek, Ak Parti Çırpıcı Mahalle başkanı Yasin Akdarma başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli açlışa katılarak hayılrı ve uğurlu olsun dileklerini ilettiler.

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Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)