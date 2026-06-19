İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN: “BİZİM MÜCADELEMİZ YOKSULLUKLA, FAKİRLİKLE”

Bir Ekrem İmamoğlu’nu tutuklarsanız, bin tane geliriz. Binlerce Ekrem İmamoğlu ile emrinizdeyiz” dedi. Adalar Belediyesi’ne yönelik gözaltı operasyonlarına tepki gösteren Aslan, “Bu sabah da Adalar Belediye’mize ve oranın çalışkan başkanı Ali Ercan Akpolat’a ve arkadaşlarına şafak vakti bir operasyon yapılmış.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İBB meclis üyelerimiz, belediye başkanımız ve birçok arkadaşımız gözaltına alınmış. Üzüntülüyüz. Çünkü bu memleket onlarca sıkıntı çekti, onlarca badire atlattı; ama dünyanın dört bir tarafında karışıklık varken kendi içimizde barışa ve huzura ihtiyacımız olan zamanda iç barışımızı ve huzurumuzu bozmaya çalışanlar, milleti birbirine düşürmeye çalışanları buradan esefle kınıyorum. Cumhuriyet’in çocukları olarak her şeye rağmen çok çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudumuzu kesmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BİNLERCE EKREM İMAMOĞLU İLE EMRİNİZDEYİZ”



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin 21’inci Kent Lokantası ve 36’ncı Bölgesel İstihdam Ofisi Sancaktepe’de hizmete açıldı. Açılış törenine İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, İBB bürokratları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile Sancaktepe halkı katıldı.

“İMAMOĞLU ÇOK YAKINDA İSTANBUL’UNA KAVUŞACAK”



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileterek konuşmasına başlayan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “1 yılı aşkındır hukuksuz biçimde Silivri’de tutulan; ama aklı, kalbi her zaman bizimle olan İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun selam ve sevgilerini iletiyorum. Biliyorum ve inanıyorum ki çok yakında bizlere ve çok sevdiği İstanbul’una ve ülkesine kavuşacak, hizmet etmeye devam edecek” dedi.

Silivri’deki tahliyelere değinen Nuri Aslan, “Dün gece Silivri’de birçok arkadaşımızı karşıladık, mutlu olduk. İçimiz buruk, kalbimiz kırık. Tek suçumuz milleti, vatanı ve bayrağı sevmek ve bu memlekette yaşayan yurttaşlarımıza hizmet etmek. Onların bir kısmı dışarı çıkınca mutlu oluyoruz” diye konuştu.



“CUMHURİYET’İN ÇOCUKLARI OLARAK HER ŞEYE RAĞMEN ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



Adalar Belediyesi’ne yönelik gözaltı operasyonlarına tepki gösteren Aslan, “Bu sabah da Adalar Belediye’mize ve oranın çalışkan başkanı Ali Ercan Akpolat’a ve arkadaşlarına şafak vakti bir operasyon yapılmış. İBB meclis üyelerimiz, belediye başkanımız ve birçok arkadaşımız gözaltına alınmış. Üzüntülüyüz. Çünkü bu memleket onlarca sıkıntı çekti, onlarca badire atlattı; ama dünyanın dört bir tarafında karışıklık varken kendi içimizde barışa ve huzura ihtiyacımız olan zamanda iç barışımızı ve huzurumuzu bozmaya çalışanlar, milleti birbirine düşürmeye çalışanları buradan esefle kınıyorum. Cumhuriyet’in çocukları olarak her şeye rağmen çok çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudumuzu kesmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



“CUMHURİYET’İN ÇOCUKLARI BUNLARI YAPIYORLAR”

Emek Kent Meydanı Hizmet Noktaları’nın detaylarını paylaşan Aslan, “Meydan düzenlemesinden muhtarlık binamıza, kütüphanemizden bilgi evine, aile sağlığı merkezinden sosyal kafemize kadar her noktayı Sancaktepe Belediyesi ile beraber büyük bir emekle inşa ettik. Bakınca insan mutlu oluyor. Bu Cumhuriyet’in çocukları bunları yapıyorlar. Kime? Cumhuriyet’in evlatlarına. Alper Yeğin’e ve tüm ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Biz de İBB olarak ilçemize ikinci Kent Lokantası’nı ve ikinci Bölgesel İstihdam Ofisi’mizi kazandırıyoruz. İki hizmetimiz de 2019’dan sonra Ekrem Başkan’ımız öncülüğünde hayata geçirdiğimiz hizmetlerdendir” dedi.



“KENT LOKANTALARINDA 10 MİLYON YURTTAŞIMIZI MİSAFİR ETTİK”



Kent Lokantası’nın Türkiye’ye ve dünya şehirlerine de örnek olduğunu belirten Aslan, “Sancaktepe’de ikincisini, İstanbul’da 21’incisini açtığımız kent lokantamız halkçı politikalarımızın en güçlü örneğidir. Sadece İstanbul değil hem Türkiye hem New York’tan Londra’ya, Paris’ten Zagreb’e dünyada halkçı belediyeciliğin halka hizmetin tekrar nasıl olacağını anlattığımız hizmetler 2019 yılından sonra başladı. 2022 yılında ilk halk lokantası açtığımızdan bugüne tam 10 milyon civarında yurttaşımızı kent lokantalarında misafir ettik.

Biz kent lokantalarını millet bize oy verecek diye açmadık; evine ekmek götürmekte zorlanan, asgari ücretle iki çocuğunu okutmak zorunda kalan veya bir emekli maaşıyla bir emekli ailemizin bir lokantada, dışarıda yemek yiyebilmesi için bu kent lokantalarını diye açtık. Bizim mücadelemiz yoksullukla, fakirlikle. Bir Ekrem İmamoğlu’nu tutuklarsanız, bin tane geliriz. Binlerce Ekrem İmamoğlu ile emrinizdeyiz” diye konuştu.



“36 BÖLGESEL İSTİHDAM OFİSİYLE 300 BİN KİŞİYE İŞ BULDUK”



Bölgesel İstihdam Ofisi’nin işsizlikle mücadeledeki önemini vurgulayan Aslan, “Bizler bölgesel istihdam ofislerimizle geçici değil kalıcı çözümler ürettik. 36 ofisimizle iş arayanla işvereni buluşturuyoruz. Gencecik evlatlarımız, iş arayan vatandaşlarımız umutsuzluğa kapılmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. 2019’dan bu yana yaklaşık 300 bin kişiyi istihdama kazandırdık, kazandırmaya devam edeceğiz. İki tane de mobil istihdam ofisimiz var” dedi.

“TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA KOMŞULARIMIZA HİZMET EDİYORUZ”

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de “Çocuklarımız daha iyi ortamlarda ders çalışsınlar, daha iyi bir gelecekleri olsun diye kütüphaneler yapıyoruz. Kent yoksulluğunu, hayat pahalılığını görüyoruz. Buna engel olabilmek, bir nebze destek olabilmek adına Ekrem Başkanımızın Türkiye’nin dört bir yanına yaydığı Kent Lokantası’nı Sancaktepe’de hizmete açıyoruz. Sosyal tesisleri hizmete açıyoruz. En güzel muhtarlık binasını yapıyoruz. Ülkemizdeki artan işsizliğe çare olsun diye İBB’nin hayata geçirdiği Bölgesel İstihdam Ofisi’ni açıp komşularımızın, evlatlarımızın iş bulabilmesine aracılık etmeye çalışıyoruz. Aile sağlığı merkezi yapıyoruz. Çocuklarımız liseye hazırlanırken, ilkokulda ortaokulda eğitim alırken onlara takviye eğitim olsun diye ücretsiz eğitimler alsınlar diye bilgi evleri yapıyoruz. Sancaktepe’de, Ataşehir’de Türkiye’nin dört bir yanında komşularımıza hizmet ediyoruz” diye konuştu.

SUAT ÖZÇAĞDAŞ: İMAMOĞLU İSTANBUL’UN DÖRT BİR YANINA METROLAR YAPTI



Törendeki son konuşmayı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise şunları söyledi:

“Genel başkanımız Özgür Özel’in selamlarını getirdim hepinize. CHP olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bugün sabah iki belediye başkanımız ve yol arkadaşlarımıza yönelik bir başka operasyon oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 40’ı bugün itibarıyla oy vermiş olduğu belediye başkanları tarafından yönetilmiyor. Ama bununla birlikte belediyelerimiz tüm baskılara, operasyonlara rağmen muhteşem işler yapmaya devam ediyorlar. Üsküdar’dan Sultanbeyli’ye, İstanbul’un dört bir yanında metrolar yaptı Ekrem İmamoğlu. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde bizi yolumuzdan çeviremeyecekler.”



Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilmesi ve hizmet alanlarının ziyaretiyle açılış töreni tamamlandı.