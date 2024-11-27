Devletin İçine Çöreklenen Bazı Kişiler Tapu Şebekeleri İle İç İçe Çalışıyor

Haber ihbar hattımıza yapılan bir ihbarı günlerdir uzmanlar ile değerlendiriyoruz. Bazı vatansever kişiler özelikle Rum ve Ermeni azıkları ile alakalı bir çok işlem yapıldığını eskiden T.C. olmadığından dolayı bunu fırsat bilen bazı hukuk bürolarının ve kamu içindeki emekli ve halen görevde olan bazı işbirlikçileri ile beraber kamuyu trilyonlarca lira zarara uğrattıkları ve bunun için ciddi suç duyurularında bulunduklarını ve bir çok başvuruları sonucu kamu zararının önlendiğini ifade ederek cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu haberde öne sürdüğümüz örnek birkaç dava ile alakalı işe el atarsa DEVLETİ büyük Zarara uğratan bu devasa TAPU şebekesinin çökertilebileceğini ifade ediyorlar.

BU TAPU ÇETESİNİN ÜLKEYE VERDİĞİ ZARARLAR DAHA DA ARTMADAN BİR A ÖNCE DETAYLI VE TİTİZ BİR ÇALIŞMA YAPILMASI GEREKİR.

Kısa bir süre önce bazı özel sağlık kurumları ile işbirliği yapıp hem kamuyu zarara uğratan Yenidoğan çetesinin binlere kat mali büyüklükte olan TAPU şebekesinin dar bir gruba sağladığı haksız kazanç Milli savuma sanayisine aktarılırsa ülkemizin savuması daha da güçlenebilecek durum söz konusu iken bu kaynaklarımızı tapu çetesi ve kamu içindeki işbirliklerine gideceğine ülke kayaklarının ülke yararına sunulması gerekir.

İŞTE 2029’DAN GÜNÜMÜZE TAPU ŞEBEKELERİNİN YOLSUZLUKLARINI TAKİP EETİĞİNŞ İFDE DEN E.B.NIN GÖNDERDİĞİ E-MAİL MESAJINDA GÜNDEME GETİRMEMİZİ İSTEDİĞİ KONULAR.. BİZ SUSALIM İDDİADA BULUNAN OKURUMUZUN VE İZLEYİCİMİZİN SÖYLEDİKLERİ İLE SİZLERİ KARŞI KARŞIYA BIRKALAM…

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA C.SAVCILIĞININ 2012/5714 Hz. Soruşturmasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün teknik takibi sonucunda (rüşvet alış veriş görüntüleri telefon tapeleri dahil) 125 ayrı rüşvet ve yolsuzluk olayı tespit ettiği ve 16.07.2015 tarihinde 19’U KAMU GÖREVLİSİ 30 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANDIĞI ,Çete üyeleri hakkında ‘ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK, ÖRGÜTTE YÖNETİCİ VE ÜYE OLMAK, ÖRGÜT FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE RÜŞVET, ZİMMET, İRTİKAP, GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN AÇIKLANMASI, KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK BİR BAŞKASINA VERMEK VE DOLANDIRICILIK YAPMAK’ suçlamasıyla işlem yapıldığı kamu oyuna yansımıştır.

İŞTE TAPU ÇETELERİ

Tapu Çete Lideri R.E.ile birlikte İstanbul Tapu Bölge Müdürlüğü çalışanları içinde yer aldığı iddia edilen E.E. F.K. ile NVİ çalışanı ve Osmanlıca bilir bilirkişi A.M. ile Çetenin Beşiktaş,Bakırköy Nüfus Müdürlüğü, Küçükçekmece Adliyesi ve Başakşehir Tapu Müdürlüğü’ndeki kişilerde göz altına alınmıştır.

Bu suç örgütüne yardım eden AV.T.Ö.Tapu Çete Lideri R.E.ve iddianamede adı geçen Beşiktaş Nüfus Şefi B.Ö.ortak hareket ederek,25.06.2019 yılında Bakırköy 40.Noterden Yunanistan aldıkları vekaletnameleri çevirisini yaptırarak aynı gün Beşiktaş Nüfus Müdürlüğünde yolsuz işlemin yanında yine aynı tarihte yetkisiz vekaletname ile Gebze 1.SHM den aldıkları 2019/741 E 2019/732 K. SAYILI mirasçılık belgesi ile Beşiktaş Tapuda Yosif Kulaksızoğlu adına kayıtlı 10 Milyon değerindeki taşınmazlar ve İstanbul 1 SHM 2019/32 Tereke hesabında bulunan 160.000 Euroyu zimmetlerine geçirmekten dolayı Milli Emlak ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Müfettişlerinin C.Savcılıklarına yaptıkları ihbardan dolayı şüpheli R.E.ortağı Avukatı T. Ö. haklarında İstanbul C.Savcılığınca eski 2022/37205 yeni 2023/141622 Hz. DOSYASINDAN soruşturma yürütüldüğü ama halen haklarında dava açılmadığı ve bu neden ile bu 2 linin faaliyetlerine devam ettiği bilinmektedir.

Yalnız bu yolsuz işleme aracılık eden B.Ö.hakkında hem Av.T.Ö. hem de Av.A.E.lehine usulsüz işlem yapmasından dolayı İstanbul 48.Asliye Ceza Mahkemesinde 2023/180 E. Dosyada GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN yargılandığı bilinmektedir.

İsmi geçen A.M.F.K.ve E.E.halen İstanbul Adliyelerinde Bilirkişilik yapmaları yanında ,bu soruşturmada adı geçen Bilirkişi Av.G.Ç.’ın Nüfus memuru T.Haksal ’a rüşvet verdiğine dair İstanbul GOP C.Savcılığının 2023/15484 sayılı dosyada düzenlenen 08.04.2023 tarihinde düzenlenen 2023/91 sayılı Fezleke’de isminin geçtiği ,Bilirkişi Av.G.Ç. için İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığının 18.07.2024 tarih ve 2024/1115 sayılı kararında geçmektedir.

2019 yılında Av.A.E.ve ortağı S.U.hakkında başta Beşiktaş Kuruçeşme 1708 Ada 66 parsel diğer taşınmazlar için yapılan ihbar sonucunda ÇŞ Bakanlığı Müfettişlerinin düzenlediği 17.05.2023 ve 15.06.2023 tarihin de düzenlenen 2023/9 sayılı raporunda failler ve fiileri ortaya konmuştur.

Müfettiş raporlarına istinaden bu tapu yolsuzlukları ile ilgili olarak Avukatlar ve emlakçılar yargılanmamakta ve bu fiilerden dolayı yalnız yargılanan Beşiktaş Nüfus Şefi B.Ö. dır.

Çünkü Bakanlık Müfettişi H.A.ın düzenlediği rapor Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanı Ali SEYLİM ve Beyoğlu Milli Emlak Şube Müdürü Gülseren KAYMAK tarafından C.Savcılığı ve BARO’ya suç duyurusu yapılmamış,raporun akıbeti yazı ile kendilerine 03 Kasım 2023 tarihinde sorulduğunda ,Daire Başkanı ve Şube Müdürü İstanbul Muhakemat Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hazine Avukatı Ziya Şahin ile işbirliği yapılarak ,Hazine Avukatının 24.11.2023 tarihli 2657923 sayılı yazısı ile “dosya Vakıflar Genel Müdürlüğünü ilgilendiriyor” şeklinde HUKUKA AYKIRI GÖRÜŞÜ NETİCESİNDE Avukatlar hakkında suç duyurusu yapmaktan kurtulmuşlardır.

Ama helal süt emmiş Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri Av.A.E.ve bilirkişi Av.G.Ç.’ı affetmemiş ve Vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü tarafından Avukat A.E.ve G.Ç.hakkında (ayni rüşvet ilişkisi de olabilir iddiası ile) İstanbul C.Savcılığına 10.07.2024 tarih ve 2024/17725 C.M. kayıt numarası ile suç duyurusunda bulunulduğu,yine aynı Avukatlar hakkında İstanbul 1.nolu BARO Başkanlığına 09.07.2024 tarihin Disiplin Soruşturması talep edildiği öğrenilmiştir.

BÜYÜK TAPU SAHTEKARI S.G.’ÜN KAMUDAKİ İŞBİRLİKÇİLERİ HAKKINDA İSE ;

Daha evvel İstanbul Emniyet Müdürlüğü,milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğine yazı 2019 yılında ihbar ettiğim S.G.ve kamudaki işbirlikçileri ve diğer kişilerin ihbarı üzerine İstanbul C.Savcılığınca düzenlenen iddianamede;Emniyet Müdürlüğünün yaptığı titiz çalışma sonucunda Tapu Sahtekarı S.G.’ün hangi kamu görevlileri ile yaptığı görüşmeler takibe takılmış bu kamu görevlilerinin isimleri iddianamede geçtiği halde haklarında hiçbir işlem yapılmadığı Maliye Hazinesi ve Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanı ve Şube Müdürlerinin bu kişilerden şikâyetçi veya mağdur olarak bir girişimleri olmadığı , taki 2023 yılında yapılan bir ihbar sonucunda ortaya çıkmıştır.

S.G.Bakırköy Tapu 11 adet ,Şişli Tapu 19 adet ,Beyoğlu Tapu 73 adet,Adalar Tapu 13 adet ve Beşiktaş Tapu da 2 adet işlemi (TOPLAM 118 ADET ) ve Adalar Sulh Hukuk Mahkemesinden 55 adet usulsüz şekilde Mirasçılık belgesi almış olmasına rağmen (Mirasçılık Belgelerini veren Hakim’in Iğdır’a atandığı öğrenilmiştir) , YALNIZ 17 adet TAPU işleminin iddianamede yer aldığı (geri kalanlar Maliye Hazinesine geçmesi gerektiği bu konuda soruşturma yürütüldüğünü bildikleri halde Milli Emlak yetkilileri ve Hazine Avukatları şikâyetçi olmamış ve davaya müdahil olmamışlardı r).

İstanbul 4 .Ağır Ceza Mahkemesi 2020/359 E.dosyada konu İstanbul C. Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu’nun düzenlediği Soruşturma : 2012/153244 Soruşturma Esas: 2020/35010 İddianame: 2020/8412 nolu iddianamesinde; şüpheli işlem yaptığı tespit edilen BEYOĞLU NÜFUS MÜDÜRÜ O.İ. Fatih Nüfus Memuru M.P.Beyoğlu Tapu Müdürü B.E.M.Ü.E.G.Fatih Tapu Müdürü S.Ş.Müdür Yardımcıları G.S.(halen birilimizde Tapu Müdürü),A.Meral (halen bir ilçemizde Tapu Müdürü) N.Uludağ ,Y.D.H.Horasan,Levent Yücel Şişli Müdür Yardımcısı Ü.Yılmz (halen bir ilçe Tapu Müdürü),Y. Ceyhan (bir ilçede Tapu Müdürü) S.Y.ın isimleri geçmektedir.

Bu iddianamede ismi geçen Tapu Müdür Yardımcılarının hemen hepsi Müdürlüğe terfi ettiği görülmektedir.

Sonuç olarak Tapu yolsuzluğu yapan Avukat ve emlakçılar hakkında C.Savcılıklarınca soruşturma yürütülür iken iddanamede ismi geçen kamu görevlilerinin terfi ettiği,görevlerini koruduğu veya emekli olup İstanbul Adliyesinde Bilirkişilik yaptıkları,

2019 ve 2022 yılında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine düzenlenen Müfettiş raporlarının Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanları ve Milli Emlak Şube Müdürleri tarafından bırakın C.Savcılığı ve BARO’lara suç duyurusunu, her 2 Milli Emlak Daire Başkanı “EĞER İHBARLARINIZ ASILSIZ ÇIKAR İSE HAKKINIZDA KAMU DAVASI AÇILACAK VE HAKKINIZDA C.SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ” diye yazılı olarak anayasal hakkını kullanan duyarlı vatandaşlarını YAZI İLE TEHDİT ETMEYE BAŞLAMIŞLARDIR.

Zira bu yolsuz işlemlerini ihbarı ve ihbar sonucunda düzenlenen raporlar hakkında akıbetinin sorulmasından bu 2 daire Başkanı çok rahatsız olmaktadırlar.

Yukarıda konu edilen Beşiktaş Kuruçeşme 1708 Ada 66 Parsel’e ilişkin düzenlenen bağlı oldukları Bakanlığın Müfettişinin raporunun gereğini yerine getirmeyerk işbirliği yaptığı İstanbul Muhakemat Müdürlüğü Hazine Avukatından yazı görüş alarak suç raporunu Vakıflar Genel Müdürlüğüne devrederek Avukat ve Bilirkişi hakkında suç duyurusu yapmamaları sonucunda,Bilirkişi Av.G.Ç. bu sağlanan ortamı fırsat bilerek,arkasına Hazine Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliliği Daire Başkanı E.A.Ç.’ı da alan (Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişlerinin düzenlediği suç raporu ve Gebze C.Savcılığının adı geçen bilirkişi hakkında yürüttüğü B.M. 2023/4361 hz dosyasını Bilirkişilik Kurulu ve Anadolu Savcılığından gizleterek) ,

Avukat G.Ç.İstanbul Anadolu C.Savcılığı 20.03.2024 soruşturma 2024/42072 2024/48425 karar ile hakkında kovuşturmaya yer almadığına dair aldığı karar ile bu yolsuz fiillerin den dolayı bilirkişilik listesinden çıkarılmasını bu 2 Daire Başkanı önlemeye çalışmışlardır.

Yine BAHUM Daire Başkanı E.A.Ç. ve Avrupa Yakası Daire Başkanı A.S.’in müşterek yürüttüğü bir operasyon ise Av.A. E.ve bilirkişi Av.G.Ç.ın ; S.G.‘ün yargılandığı davada konu edilen Fatih Çakırağa 845 Ada 17 parsel için verdiği İstanbul 16 SHM 2018/570 E. Sayılı dosyadan verdiği usulsüz bilirkişi raporu ile alınan Mirasçılık Belgesi ile Savcılık soruşturması geçiren tapu işleminde Av.A.E’nun 2023 tarihindeki yolsuz intikal ve satışı bildikleri halde göz yummaları da ayrıca bir soruşturma konusu olmalıdır.

Muhemeldir ki ihbar konum Av. A.E. ve Av.G.Ç.için Müfettişlerin düzenlediği bir çok raporları yargıya intikal ettirmedikleri muhtemeldir DAHA EVVEL İHBAR Edilen M.B. VE ORTAKLARI Z.Ö.UN KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLİŞKİLERİ:

Zamanında İstanbul Emniyeti ve Milli Emlak ‘a İhbar ettiğim Tapu Sahtekarı M.B.ve ekibinin Sarıyer Yeniköy 310 Ada 11 ve 12 parsel ile ilgili Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanı,Beyoğlu Milli Emlak Şube Müdürü ve Hazine Avukatlarının usulsüz işlem yaptığı ve gerekli tedbirleri almadığına dair ÇŞ Bakanlığı Müfettişinin suç raporunun Hazine Avukatları,Tapu ve Milli Emlak yetkilileri tarafından C.Savcılığına intikal ettirilmemesi hususu:

Taşınmazın Maliki Anna Vegleri altsoyu olmadan vefat etmiş hakkında İstanbul 1 SHM 2016/63 TEREKE DOSYASINA MİLLİ EMLAK VE HAZİNE AVUKATI MÜDAHİL İKEN ; İstanbul Anadolu 14. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından bilirkişi ayarlanarak verilen 21.11.2017 tarihli ve E.2017/116, K.2017/1023 sayılı veraset ilamı ile yaklaşık 10 Milyon Dolar değerindeki bir taşınmaz Yunanistan’dan bulunan bir sahte mirasçıya intikali ve 3. Kişiye satışı hususu 2022 yılında bir duyarlı vatandaş tarafından ihbarı üzerine Hazine Avukatı tarafında kerhen İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/545 esasında mirasçılık belgesi iptal davası açıldığı ama TAPU İPTAL DAVASI AÇILIP TAPUYA BİLİNÇLİ OLARAK TEDBİR İSTENMEDİĞİ (zira aynı hazine avukatı ve milli emlak yetkilileri İstanbul 1 SHM 2016/63 Tereke dosyasında da tapuya tedbir istenmediği ve mirasçılık belgesini itiraz edilmediği gibi),

3 yıldır Hazine Avukatı mahkeme dosyası da lüzumsuz yazışmalar yapılarak tensip zaptı bile düzenletmediği gibi hususları Bakanlık Müfettişi raporunda yer aldığı görev kusuru olan kamu personelini de belirttiği işbu neden ile her zamanki gibi Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanı A.S.ve Beyoğlu milli Emlak Şube müdürü G.K.’ın müfettişin raporunu işleme almadığı gibi halen yürüyen Mirasçılık Belgesi iptal davasına da bilerek sunmamaktdırlar),ÇŞ Bakanlığı Müfettişlerin İstanbul’daki taşınmazlar için ihbarlar üzerine düzenledikleri tüm raporlar ve bu raporlara istinaden hangileri için C.Savcılıklarına suç duyurusu yapılmadığının,yapılıp ta takipsizlik kararı verilenler için kamu adına itiraz edilip edilmediğinin (yukarıda bahsi geçen Anadolu C.Savcılığı kararına Milli Emlak ve Hazine Avukatlarının itiraz etmediği gibi) yine ÇŞ Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından talep edilmesinde fayda vardır.

Ayrıca Savcılık İddianamelerinde ismi geçen Kamu görevlileri hakkında kurumları tarafından idari veya disiplin işlemi yapılıp yapılmadığı sorulduğunda,kurumlarının üst yönetimlerinden bu savcılık soruşturmalarının gizlendiği veya bir uyarı ile geçiştirildiği ortaya çıkacaktır.

AVUKAT VE BİLİRKİŞİ M.Ü.Ü. HAKKINDA USULSÜZ RAPOR DÜZENLEMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTUMA VE İSTANBUL BİLİKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞINCA HAKKINDA VERİLEN MEN CEZASI:

Tapu sahtekarları S.G.ve M.T.’ün talep ettiği Mirasçılık Belgelerinde yolsuz şekilde Bilirkişi raporu düzenleyerek Maliye Hazinesini zarara uğratmaktan dolayı Milli Emlak Denetmenin düzenlediği raporda;İstanbul C.Savcılığınuın 2020/35010 sayılı iddianamede konu edilen Beyoğlu Tomtom Mahallesi 317 Ada 32 parsel maliki için Adalar SHM’nin 14.06.2017 tarihi 2017/94 e. Ve 2017/96 sayılı mirasçılık belgesi dosyasında davanın 14.06.2017 tarihinde açıldığı,aynı gün Bilirkişi M.Ü.Ü.’e sevk edildiği ve aynı gün bilirkişinin sahte mirasçılar bilirkişi raporu düzenlediği ve aynı gün mahkemesin karar verdiği ,

Fatih Mollafenari Mahallesi Eleni POPOF adına kayıtlı taşınmaz için Bulgaristan’dan bulunan bir sahte mirasçı adına tapu mevzuatına ve Apostil kurallarına aykırı şekilde Bulgaristan’dan alınan vekaletname ile Nüfus’ta olmayan kişi için vekalet sahibi M.T.avukatı S.B.aracılığı ile İstanbul 8 SHM 2022/65 E. Ve 2022/920 karar sayılı mirasçılık belgesi talepli dava dosyasında bilirkişilik yaptığı,nüfusta olmayan kişileri rapor ile mirasçı kabul etmesi sonucunda Eminönü ÇADIRCI Han olarak bilinen taşınmazlarda alınan bu mirasçılık belgesi ve taşınmazlarda KAYYUM ŞERHİ VE MAHKEMELERİN KOYDUĞU TEDBİR KARARLARI OLMASINA RAĞMEN HMK YA DA AYKIRI ŞEKİLDE FATİH TAPU MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCILARI SAYESİNDE tapuda yolsuz işlem yapıldığı ÇŞ Bakanlığı Müfettişlerinin düzenlediği 23.06.2023 rapor ve 25.12.2023 tarihli yazıları suçun tespit edildiği ,yine aynı konuda Tapu Müfettişinin yolsuzluk yapanlar için 14.07.2023 tarih ve 33275/6 sayılı inceleme raporunu aynı tarihte İstanbul C.Savcılığına ilgililer hakkında gereği gönderdiği ortadadır.

Avukat Bilirkişi M.Ü.Ü.hakkında düzenlenen Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığının 23.02.2024 tarih ve 2024/261 sayılı kararında; Bilirkişiler T.Ç.M.Ü.Ü.ve A.M. hakkında İstanbul C.Başsavcılığı Terör ve Örgütlü suçlar Soruşturma Bürosunun 10.05.2023 tarih ve 2023/206489 Soruşturma No ve 2023/9000 sayılı yetkisizlik kararı verildiği belirtilmesi ile birlikte,

Kurul Başkanlığı Avukat Bilirkişi M.Ü.Ü.‘in halen görülmekte olan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde neden yargılanmadığını da sorgulamıştır .

Cevabı açıktır suçtan zarar gören Maliye Hazinesi adına Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanı A.S.ve Beyoğlu Millli Emlak Şube Müdürü G.K.Topkapı Milli Emlak Müdürü H.A.iddianamede konu edilen 100 e yakın Maliye Hazinesine geçmesi gereken taşınmazlar için açılan davaya müdahil olmadığı gibi Savcılıkça tespit edilen yolsuz tapular için başta Daire Başkanı ve Şube Müdürleri tapu iptal davası bile açtırmadığı tapu kayıtları ile sabittir .

Kaldı ki müfettiş raporlarına rağmen Fatih tapuda yolsuz işlem gerçekleştiren emlakçı M.T.ve bilirkişi M.Ü.Ü.hakkında (Tapu Müfettişinin suç duyurusun resmi yazı ile bilmelerine rağmen) Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanı A.S. ve Topkapı ve Beyoğlu Milli Emlak Şube Müdürleri bağlı oldukları Bakanlığın Müfettiş raporlarına rağmen C.Savcılığına BÜYÜK BİR RİSK ALARAK suç duyurusunda bulunmamaktadırlar,Ayrıca emlakçı M.T.haklarından olumsuz rapor yazmaması için bir Tapu Başmüfettişini telefon ile tehdit ettiği ve şantajda bulunması sebebiyle Müfettişin şikayeti üzerine hakkında İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinde 2023/791 E. Dosya ile ceza dava açıldığı da öğrenilmiştir.

Sonuç olarak konuları özetler isek

ilk bölümde bahsettiğim Av.T.Ö.ve R.E.’un gerçekleştirdiği yolsuz işlemler için Bakanlık müfettişlerinin raporu üzerine İstanbul 1.SHM ve Gebze SHM Hakimleri HSK Müfettişleri tarafından Bakanlık izni ile soruşturma geçirirken,Avukata ve emlakçıya hiçbir yargısal işlem yapılmamaktadır. (Suçtan elde ettikleri gelirleri çocukları üzerlerine geçirmeleri tespit edildiği,Avukatını eşinin Bakırköy 4.İcrada Müdür Yardımcısı V.Ö. olduğu ve yolsuz tapu işleminin bu icra Müdür Yardımcısının kız kardeşi Ç.Ö.( Beşiktaş 267 Ada 30 Parsel Apartman ve 298 Ada 5 ve 22 parseldeki 2 daire ) üzerine yapıldığı Müfettişler ve Savcılarca tespit edildiği halde (İcra Müdür Yardımcısının çocukları M.ve Ö. adına edinilen taşınır( 2 lüks jip) ve taşınmazları (Bahçelievlerde residans daire) için mal beyanI bile talep edilmemiştir) mal varlıklarına bir tedbir istenmediği gibi).

Bir İcra Müdür Yardımcısı var eşi ve kız kardeşi yolsuz tapu ve tereke işleminden dolayı soruşturma geçiriyor ama kendisini hale görevde olması gibi örneklerden hareket ile İDDİANAMELERDE İSMİ GEÇEN TÜM KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA YASAL VE İDARİ İŞLEM YAPILMAMASI VE BU KONUDA YOLSUZ İŞLEM YAPAN AVUKAT VE EMLAKÇILARI DA CESARETLENDİRMEKTEDİR.YA DA BU AVUKAT VE EMLAKÇILAR ONLARI BU GÖREVDE DURMASINI SAĞLAMAKTADIRLAR.

Diğer bir konu ise Gebze C.Savcılığınca yürütülen bir soruşturmada Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM tarafından yürütülen soruşturmada teknik takibe takılan Kadıköy İlçesi Nüfus Müdürü A.D. açığa alınmış ve Gebze Adliye çalışanları görev yerleri değiştiği halde, İstanbulc.Savcılığınca yürütülen soruşturmada ismi geçen bu tapu suç şebekeleri ile iş tutan kamu görevlileri bırakın açığa alınmayı,yer değiştirmeyi terfi bile etmektedirler.

Yine 2019 yılında yazı ile BAHUM ve Milli Emlak Genel Müdürlüğüne belgeleri ile ihbar ettiğim ve bu konuda Bakanlık MüfettiŞleri tarafından raporlar düzenlenmesine rağmen, emlakçı H.B. eşi ve ortaklarının ve Avukatı R.P.Ş.hakkında İstanbul Beyoğlu Hacımimi 144 ada ve 14 Parsel’de ELİVİRA ve STAMATİNA YERASİMOS adına kayıtlı taşınmaz ile İstanbul Maltepe İlçesi Altayçeşme 15080 Ada 6 ve 7 Parsel’in Ciyorciyo ZAHARYADİS adına kayıtlı taşınmazlardaki yurt dışından sahte mirasçı bulunarak yapılan yolsuzluğu tespit etmelerine rağmen, bu tapuların iptali için 2 YILDIR malum Milli Emlak yetkilileri ve Hazine Avukatlarının dava açmamaları ve bu konuda risk almaları da ayrıca araştırılmalıdır.

Tek yaptıkları eğer ihbarınız asılsız çıkar ise hakkınızda kamu davası açarız ve sizi Savcılığa veririz.Oysa Vergi kaçıran kişiyi ihbar ettiğinizde Maliye Bakanlığı teşekkürlerini iletmektedir. Hatta HM Bakanı Mehmet ŞİMŞEK ihbar için vatandaşlardan destek istemektedir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)