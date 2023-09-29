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Kadın Olmayı Kutlayan Tek Festival “FeminİSTANBUL’ 7. Yaşında !

Kartal, 7. Uluslararası Kadın Şiiri Festivali Feministanbul’a Ev Sahipliği Yapıyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2023 Cuma 10:25
Kadın Olmayı Kutlayan Tek Festival “FeminİSTANBUL’ 7. Yaşında !
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Kartal Belediyesi, UNESCO’ya bağlı Uluslararası Şiir Organizasyonları içinde yer alan, “FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali”ne bu yıl yedinci kez ev sahipliği yapacak. “Cumhuriyetin İlk Yüzyılında Kadın ve Şiir” manifestosuyla yola çıkan FeminİSTANBUL, kadın sorunlarına dair evrensel fikir, sanat ve diyalog ortamını 5-8 Ekim 2023 tarihleri arasında Kartal’da yaşatacak.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalin ana temasını kadın, kadın sorunları, kadının her türlü halini içeren durumlar oluşturuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi : Hüseyin Çetiner 

Kadın temalı şiirleriyle, her dilden, cinsten, dinden, ırktan ve milletten şair bu etkinliğe katılacak.

Bu yıl festivalin organizasyon komitesinde; Hilal Karahan, Emel Koşar, Dilruba Nuray Erenler ve Ayça Erdura yer alırken;

Danışma kurulunda Zeynep Altıok Akatlı, Nesteren Davutoğlu, Arzu Çerkezoğlu, W. B. Bayrıl; teknik yardım ekibinde Mengü Bahadır Bayrıl, Hatice Kumalar bulunuyor.

Dünyanın Şairleri Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali’ne Geliyor

Festival, dünyanın her yerinden gelen şairleri ağırlamaya devam ediyor. ABD, Peru, Küba, Şili, Bolivya, İran, tüm Arap ülkeleri, tüm Avrupa ülkeleri, Malezya, Hindistan ve daha birçok ülkeden gelen şairler, kendi ülkelerindeki kadınların sorunlarını şiirle dile getirecek, birlikte çözüm üretmeye çalışacak ve ulusal kıyafetleriyle şiir okuyacak.

Ödül Töreni Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde

Bu yıl açılış seremonisi, 6 Ekim 2023 Cuma günü, 18.00’de Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Programda her yıl geleneksel olarak verilen FeminİSTANBUL Onur Ödülü felsefeye ve insan haklarına katkısından dolayı bu yıl Prof. İoanna Kuçuradi’ye ve Gaziantep’teki depremde üstün cesaretinden dolayı Hemşire Şeyma Alakuş’a takdim edilecek.

Türk ve yabancı şairlerin şiir okuyacağı programda AGON Dans Gösterisi ve Sanat Akademisi öğretmenlerinden dinletiler yer alacak. Ödül töreni son yılların en beğenilen kadın müzik grubu Samida’nın konseriyle sona erecek.

Şiirin Meydan Okumaları

Festivalin ikinci programı, 7 Ekim 2023 Cumartesi günü, saat 14.00’te Neyzen Tevfik Meydanı’nda gerçekleşecek. Açık havada gerçekleşecek Türk ve yabancı şairlerden şiir dinletisine, Cevat Hikmet Erdem gitar ve vokaliyle eşlik edecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 29.09.2023 10:45
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