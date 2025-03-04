Yarım asırlık deneyim, iç mekandan dış mekana taşınıyor… Özkış Bahçe, 50 yıllık Özkış Aksesuar deneyiminin bir uzantısı olarak doğdu. Masko Bahçe Mobilyaları alanında fark yaratan marka, son 10 yıldır iç mekan mobilyalarındaki uzmanlığını dış mekan tasarımlarına da taşıyarak, bahçe mobilyaları kategorisinde güçlü bir kimlik oluşturdu.

Masko’da konumlanan Özkış Bahçe, bahçe oturma grupları, masa takımları, şezlonglar ve salıncaklar ile bahçeler, teraslar, balkonlar ve kış bahçeleri için estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Alüminyum, iroko ve kestane gibi dayanıklı malzemeler, dış mekan koşullarına uyum sağlarken, modern tasarımlar uzun süreli konfor sunuyor.

İç mekan şıklığını dış mekana taşıyan Özkış Bahçe, bahçe oturma grupları ve tamamlayıcı mobilyalarıyla açık hava yaşam alanlarını yeniden tasarlıyor.

Özkış Bahçe, Masko Mobilyacılar Sitesi

www.ozkisbahce.com

(0212) 675 03 40