Bugün gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatı, afet durumlarında hızlı ve etkili müdahale yeteneklerini geliştirmeyi amaçladı. Bu tür tatbikatlar, doğal felaketler veya acil durumlar sırasında ihtiyaç duyulan koordinasyon ve işbirliğini sağlamak için büyük önem taşır.

Tatbikatın Amacı

Tatbikatın temel amacı, ekiplerin gerçek bir acil durum senaryosunda nasıl hareket edeceklerini pratik etmelerini sağlamaktı. Bu süreçte:

- *Ekiplerin müdahale süresi* ölçüldü ve değerlendirildi.

- *Koordinasyon ve iletişim* yetenekleri test edildi.

- *Ekipman kullanımı* ve *teknik bilgi* seviyeleri gözden geçirildi.

Tatbikata Katılan Ekipler

Tatbikata, çeşitli arama kurtarma ekipleri katıldı. Bunlar arasında:

- *İtfaiye ekipleri*

- *Sağlık personeli*

- **Polis ve güvenlik

- *Gönüllü kurtarma ekipleri*

Tatbikat Senaryosu

Tatbikat senaryosu, olası bir deprem sonrasında bir şehirde meydana gelebilecek durumları simüle etti. Bu senaryoda:

- *Yaralıların kurtarılması*

- *Bina enkazında arama çalışmaları*

- *Tahliye ve ilk yardım uygulamaları* gerçekleştirildi.

Tatbikatın Önemi

Bu tür tatbikatlar, sadece ekiplerin değil, aynı zamanda bireylerin de afet durumlarına hazırlıklı olmalarını sağlar. Tatbikat sonrası yapılan değerlendirmeler, gelecekteki gerçek durumlara daha iyi hazırlanabilmek için önemli geri bildirimler sunar.

Sonuç olarak, bugünkü arama kurtarma tatbikatı, ekiplerin bilgi ve becerilerini pekiştirirken, topluma da güven ve hazırlık anlamında katkı sağladı.

Dernek başkanı Zahrettin Çelik. Şu ifadelere yer verdi. Çelik " Ekiplerimiz büyük bir özveri ile eğitimlerde gördükleri bilgileri tatbikatta uygulamalı olarak etkin bir şekilde tanık oldu. Olası afet esnasında tada çevik daha ayakları yere basan bir ekip ruhu ortaya çıktı .Ayrıca bütün. Destekcilerimize ve ekiplerimize. Çok teşekkür ederim " dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)