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İBB Ve İski Beklenen Yağışlara Hazır İmamoğlu Çalışmaları Denetledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da beklenen olası yağış öncesinde tıkalı kanallara müdahale eden İSKİ ekipleriyle Etiler Nispetiye Caddesi’nde bir araya geldi. İSKİ Genel Müdür Dr. Şafak Başa’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, “Hem İSKİ hem Fen İşleri, Yol Bakım üzerinden hazırlıklı olmamızda fayda var. Umut ediyoruz ki, yağışlı bir sonbaharı ve kışı yaşamak adına, sizlerin bu çalışmaları özellikle kritik noktalarda takip etmeniz şart.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2023 Perşembe 10:59
İBB Ve İski Beklenen Yağışlara Hazır İmamoğlu Çalışmaları Denetledi
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Bu, yoğun yaptığımız altyapı çalışmalarının da daha verimli iş görmesini sağlayacak” dedi. BEŞİKTAŞ / İSTANBUL İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte beklenen olası yağışlar öncesinde İSKİ’nin sahada yaptığı çalışmaları, kurumun Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ile birlikte yerinde denetledi.

Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde tespit edilen bir tıkanıklığa, “Kombine Kanal Temizleme Aracı” ile müdahale ettiklerini belirten Dr. Başa, İmamoğlu’yla şu bilgileri paylaştı: DR. BAŞA: “800 İŞ MAKİNASI VE 1.1124 PERSONELİMİZLE SAHADAYIZ” “İstanbul genelinde her yıl, yaklaşık 2,5 milyon metre mevcut kanallarımızda görüntüleme yapıyoruz. Kanal görüntüleme araçlarımız var.

Arkasından da programlı olarak, tespit ettiğimiz sıkıntılı noktalarda temizlik çalışması yapıyoruz. Bugün de böyle bir noktadayız. Arkadaşlarımız, burada yaptıkları görüntüleme esnasında, ana kanalda bir tıkanıklık tespit etmişler. Özellikle esnaftan, imalathanelerden gelen yağlar var. Özellikle beton mikserlerinin atıkları tespit edilmiş. Biz bunu temizliyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Dolayısıyla beklenen yağışlara karşı da İstanbul genelinde, İSKİ olarak 37 kukamız, 59 adet kombine aracımız, 35 adet kombinelere destek olmak üzere su tankerlerimiz, 57 adet vidanjör, 86 seksen altı adet motoport ve 3 adet de yüksek emişli sel modülleriyle beraber, toplamda diğer iş makinelerimizi de koyduğumuzda 800 adet iş makinası ve 1.1124 personelimizle beraber şu anda İstanbul’da arkadaşlarımız sahada. Aktif noktaları kontrol ediyorlar. Aynı zamanda da kanal temizlik çalışmalarına devam ediyorlar.

Yağışı takip ediyoruz. Özellikle Istranca tarafında, Kıyıköy’de bir miktar yağışımız var. Biraz da Anadolu yakasında giriş yapmış durumda. İnşallah bugün iyi bir yağış alırız.” İMAMOĞLU: “ERKEN MÜDAHALELER YAPTIĞIMIZ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ DAHA VERİMLİ İŞ GÖRMESİNİ SAĞLAYACAK” İSKİ’nin ve ilgili İBB birimlerinin sahada yağış öncesinde alacakları önlemlerin önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Yazdan, özellikle sonbahara, kışa geçişlerde bu kanal temizliği önemli; biriken toz vesaire… Hava da bu sene kurak geçince o daha da yoğunlaştı.

Bu dönemde yapacağınız bu kanal temizlikleri, gözlemleme önemli. Bu tarzda kanal görüntüleme araçları önemli. Hem İSKİ hem Fen İşleri, Yol Bakım üzerinden hazırlıklı olmamızda fayda var. Tabii bu hafta sonu yağış gözüküyor.

Elbette ona hazırlıklı olacağız. Umut ediyoruz ki, yağışlı bir sonbaharı ve kışı yaşamak adına sizlerin bu çalışmaları özellikle kritik noktalarda takip etmeniz şart. Bu, yoğun yaptığımız altyapı çalışmalarının da daha verimli iş görmesini sağlayacak” diyerek, sahada çalışan mesai arkadaşlarına başarılar diledi. 

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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