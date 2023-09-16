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Dr. Sümeyye Nur Ve Dr. Osman Kuleli Mutluluğa Evet Dedi (VİDEOLU)

AK PARTİ Zeytinburnu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar'ın kızı Dr. Sümeyye Nur Kaynar ile Dr. Osman Kuleli'nin nikah merasimi Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Eylül 2023 Cumartesi 19:14
Dr. Sümeyye Nur Ve Dr. Osman Kuleli Mutluluğa Evet Dedi (VİDEOLU)
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ÜSKÜDAR BAĞLARBAŞI KÜLTÜR MERKEZİ ÖNEMLİ BİR NİKAH TÖRENİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI  

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un kıydığı nikah merasimine; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti TBMM grup başkan vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkanıvekili ve Esenler Belediye başkanı M. Tevfik Göksu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul milletvekilleri Adem Yıldırım, Nurettin Alan, Şengül Karslı, 23. dönem Isparta milletvekili Haydar Kemal Kurt, Adalet E. Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan. Aile ve Sosyal Politikalar E. Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti İstanbul il başkan yardımcıları Malik Ejder Batur, Fahri Şahin ve il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Zeytinburnu ilçe başkanı A. Selami Delibalta ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, Zeytinburnu Belediyesi meclis üyeleri, İstanbul 2 Nolu Barosu başkanı Yasin Şamlı, Hukuçular Derneği genel başkanı Ahmet Yılmaz, Yedi Hilal Derneği önceki dönem Genel Başkanları Mustafa Enesoğlu ve Salim Sarıyıldız, YediHilal Derneği'nin Divan Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri, KASDER Genel Başkanı Remzi Şen ve genel başkan yardımcıları, KASDER Zeytinburnu şube başkanı Hakan Kuzuahmet ve Bakırköy şube Başkanı Mehmet Yılmaz ile YK üyeleri, çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı ve yöneticileri ile Kaynar ve Kuleli ailesinin dostlarından oluşan kalabalık bir misafir topluluğu katıldı.

 

HER İKİ AİLE ADINA GAZETEMİZE  KISA BİR KONUŞMA YAPAN GELİNİN BABASI AV.MUHAMMED KAYNAR  ŞUNLARI SÖYLEDİ;

Öncelikle evlatlarımızın Nikahını kıyan Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy ve nikah şahitlerimiz olmak üzere uzaktan ve yakından gelerek evlatlarımızın bu mutlu gününe ortak olan bütün misafilerimize her iki aile adına çok çok teşekkür ederim. Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var derler ki  Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır, acılar ise paylaşıldıkça azalır. Bugün bizim bu mutlu anımıza ortak olmak için evlatlarımızın nikah merasimine  gelen  bütün arkadaş,akraba ve dostlarımıza  bir kezde gazeteniz aracılığı ıle teşekkür etmek isterim şeklinde konuşan Kaynar'ın mutluluğu  gözlerden kaçmadı. 

NİKAHI KIYAN ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI  EVLİLİK CÜZDANINI 29.DÖNEM  TBMM. BAŞKANI PROF.DR.MUSTAFA ŞENTOP'A VERDİ ŞENTOP'TA KISA VE ÖZLÜ BİR KONUŞMA YAPTIKTAN SONRA CÜZDANI GELİN'E TAKDİM ETTİ... 

Prof.Şentop önemli nikah şahitleri adına ayetler okuyarak güzel örnekler verrip anlamlı bir konuşma yaptıktan sonra aile cüzdanını gelin Dr.Sümeyye Nur Kaynar Kuleli'ye takdim etti. Diğer şahitlerden Ak Parti İBB.grup başkan vekili ve Esenler Belediye başkanı M.Tevfik Göksu'da güzel bir espri yaparak Gelinin babasının İBB Hukuk komisyonu başkanı olduğunu söyleyerek Muhammed bey şimdi diyecek ki Hukuk komisyonu olarak yaptığımız araştırmalarda bu evliliğe  engel herhangi bir konu olmadığına karar verdik...

Yayın Grubumuzun genel merkezinin bulunduğu Zeytinburnu ilçemize yaptığı hizmet ve katkılardan dolayı bizde Muhammed Kaynar'ın evlatları Sümeyye Nur ve Osman'a bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

 

 

Son Güncelleme: 17.09.2023 18:15
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