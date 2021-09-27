Albaraka Sanat Akademisi’nde  6. Dönem İçin Eğitimler Başlıyor

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Albaraka Sanat Akademisi’nin kapılarını kursiyerlere açıyor. Klasik Türk İslam sanatlarından Ebru, Tezhip, Çini, Hat ve Minyatür sanatları alanında eğitim almak isteyenler, son başvuru kabul tarihi olan 27 Eylül’e kadar kultur@albarakakultur. com adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Ön elemelerin ardından Albaraka Sanat Akademisi’nde 2021-2022 ders yılı için eğitimler 4 Ekim tarihinde başlayacak.

Marmara İlahiyat ve Kültür Merkezi’ndeki Albaraka Sanat Akademisi’nde; Esra Ünal ve Semiha Beylihan tarafından ‘Ebru’, Selim Sağlam ve Nilüfer Kurfeyz tarafından ‘Tezhip’, Levent Kum tarafından ‘Çini’, Fatih Özkafa tarafından ‘Hat’ ve Gülçin Anmaç tarafından ‘Minyatür’ alanında ders verecekler.

“Eğitimler 4 Ekim’de başlayacak”

Katılım bankacılığı alanındaki başarılarının yanı sıra, toplumsal ve kültürel alanlarda da çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Yorulmaz, “Geçmişten bugüne gelen kültürel mirası aynı sorumlulukla yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle kurduğumuz Albaraka Sanat Akademisi’nde bu yıl 6. Dönem eğitimlerine başlıyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizin desteğiyle bu yıl yine hafta içi ve hafta sonu olmak üzere Ebru, Tezhip, Çini, Hat ve Minyatür sanat alanlarında ki kurslarımıza 4 Ekim tarihi itibariyle devam edeceğiz. Katılım bankacılığındaki başarımızın yanı sıra, bugüne kadar kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın etki alanını artırarak çok daha ileriye taşıma hedefimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)