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4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde A101’den Sokak Hayvanlarına Yönelik Anlamlı Proje

Türkiye’nin en fazla mağazaya sahip zincir marketi A101, Dünya Hayvanları Koruma Gününde sokak hayvanlarına olan duyarlılığı ve sevgiyi bir adım daha ileri taşıyacak yeni bir projeye imza atıyor. Proje kapsamında, içerisinde besleyici mamalar bulunan ve kedi evine dönüşebilen özel tasarım kutular aracılığıyla sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik farkındalık çalışması yapılacak

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2023 Çarşamba 16:03
4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde A101’den Sokak Hayvanlarına Yönelik Anlamlı Proje
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Türkiye’nin en fazla mağazaya sahip zincir marketi A101, online alışveriş platformu denebunu.com ile yürüttüğü iş birliği kapsamında 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününe özel çok amaçlı bir kutu tasarlayarak bu anlamlı günde sokak hayvanlarını unutmadı.

İçerisinde özel olarak seçilmiş besleyici mamalar ve mama kapları bulunan kutular, aynı zamanda kedi evine dönüşme özelliğiyle soğuk kış günleri yaklaşırken sokak hayvanları için barınma imkanı sağlıyor.

Çok Amaçlı Bir Kutu

Pratik bir şekilde kedi yuvasına dönüştürülebilen sevimli kutular, soğuk havalarda sokak kedilerinin sıcak bir sığınak olarak kullanabileceği bir yuvaya dönüştürülebilirken, aynı zamanda uçlarında yer alan bölümlere yerleştirilen mama kapları ile tüm sokak hayvanlarının faydalanabileceği çok amaçlı bir beslenme noktası olarak da değerlendirilebiliyor.

Farkındalık Yaratılacak

Soğuk kış günleri yaklaşırken sokak hayvan hayvanlarının da bu dünyada bizlerle beraber yaşadığına dikkat çeken proje vasıtasıyla, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününe özel sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapılarak farkındalık yaratılması da amaçlanıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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