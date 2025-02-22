İpotekli Satışlar Rekor Artış Gösterdi

Verileri değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "Konut satışlarının en dikkat çekici bölümü ipotekli satışlardaki artış oldu. 2025 Ocak ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %182,79 oranında artarak 16 bin 727 adede ulaştı. Toplam konut satışları içindeki ipotekli satış oranı %14,9 olarak gerçekleşirken, bu oran 2024 yılının Ocak ayında %7,4 seviyesindeydi.

İlk Satışlarda Artış Devam Ediyor

2025 Ocak ayında ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yıla göre %29,77 artarak 32 bin 785 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ilk satışların payı %29,23 oldu.

Büyükşehirlerde Konut Satışları Hız Kazandı

Büyükşehirler bazında incelendiğinde, 2025 Ocak ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde arttığı görülüyor: Ankara: %51,4 artış, İstanbul: %40,9 artış, İzmir: %60,6 artış

Yabancılara Konut Satışları Azaldı

2025 Ocak ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %24,94 oranında azalarak 1.547 adede geriledi. Yabancıya satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı %1,38 oldu. İstanbul 611 konut satışı ile yabancılara en fazla satış yapılan şehir olurken, onu 469 adet ile Antalya ve 118 adet ile Mersin izledi.

Yabancı Alıcılar Arasında Rusya İlk Sırada

2025 yılı Ocak ayında en fazla konut satın alan yabancılar 248 konutla Rusya vatandaşları oldu. Onları 162 konutla İran ve 103 konutla Irak vatandaşları takip etti.

Sektör Beklentileri

Konut satışlarında gözlemlenen bu artış, sektörde canlanmanın habercisi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, faiz politikaları, kredi imkanları ve ekonomik gelişmelerin konut piyasası üzerindeki etkisinin yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.” dedi.

EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Hakkında: EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık AŞ, gayrimenkul sektörün uzman isimleri tarafından 2008 yılında kuruldu. EVA, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilen Değerleme Şirketlerinden olup ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından finans kurumlarına, “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmet verme yetkisine sahip şirketler arasındadır. Ayrıca uluslararası bir kurum olan RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) tarafından Türkiye’de “Regulated by RICS” olarak ünvanı verilen ilk kuruluştur.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)