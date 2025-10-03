Yangın Merdiveni Sayısı Neye Göre Belirlenir?

Bir binada kaç adet yangın merdiveni olacağı, yönetmeliğe göre şu kriterlere bağlıdır:

Bina yüksekliği

Kat sayısı

Binada yaşayan veya çalışan kişi sayısı

Binanın kullanım amacı (konut, otel, AVM, hastane vb.)

👉 Örneğin:

30,5 metreyi aşan yüksek binalarda en az iki adet yangın merdiveni zorunludur.

Yoğun insan trafiği olan AVM ve otellerde de aynı şekilde birden fazla merdiven gerekir.

Yangın Merdivenini Kim Yapar?

Yangın merdiveni sıradan bir demirciye yaptırılacak bir iş değildir. Yönetmeliğe uygun şekilde mühendislik hesapları ve proje çizimleri yapılmalıdır.

Yangın güvenliği konusunda uzman firmalar yangın merdiveni üretir.

Belediyeden onaylı proje gereklidir.

Uygulama sonrasında da denetim yapılır.

Yılmaz Yangın ile yönetmeliğe uygun yangın merdiveni çözümlerinden faydalanabilirsiniz.

Yangın Merdiveni Emsale Dahil mi?

İnşaat sektöründe sık sorulan konulardan biri de “Yangın merdiveni emsale dahil mi?” sorusudur. Bu soruya Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüş yazısı ile birlikte Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde açıklık getirilmiştir. Eğer binada yangın merdiveninin olması zorunluluk değilse, yangın merdiveni emsale dahil olmaz. İlgili yönetmeliğe göre bu durum 21,50 metrenin altındaki binalar için geçerlidir. Farklı yüksekliklerdeki binalarda ise durum yeniden değerlendirilmelidir.

Yangın Merdiveni Emsal Hesabı Nasıl Yapılır?

Yangın merdiveni emsal hesabı için yönetmelikten faydalanılarak yapılmaktadır. Yüksekliği 21,50 metrenin altında olan binalarda yangın merdivenleri emsal hesabına dahil edilmiyor çünkü bu yüksekliğin altındaki binalarda yangın merdiveni zorunlu değildir.

Yüksekliği 21,50 ve 30,50 metre arasındaki binalar için korunumlu ve korunumsuz olmak üzere 2 yangın merdiveni yer alabileceği yönetmelikte belirtildiği için bu iki yangın merdiveni de emsale dahil edilmez. 30,50 metrenin üzerindeki binalardaysa korunumlu 2 yangın merdiveni zorunludur. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili görüş yazılarına göre bu yangın merdivenleri de emsale dahil edilmez.

Kısacası, yangın merdivenleri emsal hesabına dahil edilmez ve imar düzenlemelerinde kat maliklerinin yangın merdiveni emsal hesabı yapmasına gerek yoktur. Ancak kat malikleri çelişki içinde kalırsa resmî yazıları ve mevzuatları değerlendirebilir. Binalarda nelerin emsale dahil olup olmayacağı konusunda mutlaka uzman görüşü alınmalıdır.

Yangın Merdiveni Apartmanın İçinde Olur mu?

Evet, yangın merdiveni apartmanın içinde olabilir. Buna kapalı tip yangın merdiveni denir.

Yangına dayanıklı bir şaft içinde yer alır.

Duman geçirmeyen özel kapılarla güvenlik sağlanır.

Özellikle yüksek binalarda iç mekân yangın merdivenleri tercih edilir.

Yangın Merdiveni Çatıya Çıkmalı mı?

Yangın merdiveninin çatıya çıkması genellikle zorunlu değildir. Asıl amaç binadan güvenli şekilde tahliyedir. Ancak:

Kaçış planına göre çatıya çıkış gerekiyorsa tasarlanabilir.

Daha çok yüksek katlı binalarda, helikopter tahliyesi düşünülüyorsa çatıya çıkışlı merdiven yapılabilir.

Yangın Kaçış Mesafesi Nasıl Hesaplanır?

Kaçış mesafesi, yangın anında bir kişinin bulunduğu noktadan en yakın yangın merdivenine ulaşana kadar kat ettiği mesafedir.

Konut binalarında maksimum 30 metre,

Toplu kullanım alanlarında (okul, AVM, hastane) ise maksimum 45 metreyi geçmemelidir.

Bu hesaplama, proje çiziminde mühendisler tarafından yapılır.

Yangın Merdivenine Dolap Koymak Yasak mıdır?

Evet, kesinlikle yasaktır. Yangın merdiveni bir kaçış alanıdır, depo olarak kullanılamaz. Dolap, eşya veya bisiklet gibi herhangi bir engel konulması, tahliyeyi yavaşlatır ve can kaybına yol açabilir. Belediyeler bu konuda denetim yapar ve cezai işlem uygular.

5 Katlı Binada Yangın Merdiveni Zorunlu mu?

Zemin + 4 kat yani toplamda 5 katlı binalarda yangın merdiveni zorunludur. Apartmanlarda, binanın yüksekliği ve kullanım yoğunluğu dikkate alınarak en az bir yangın merdiveni yapılmalıdır.

Yangın Merdiveninde Pencere Olur mu?

Yangın merdiveni güvenlik alanı olduğundan pencere açılması önerilmez. Ancak kapalı tip yangın merdivenlerinde havalandırma amacıyla küçük pencereler olabilir. Bu pencereler yangına dayanıklı camdan yapılmalı ve kaçış güvenliğini tehlikeye atmamalıdır.

Yangın Merdiveni Kaç m2 Olmalı?

Burada aslında m³ değil, ölçü ve hacim önemlidir. Yönetmeliğe göre:

Genişlik: En az 120 cm

Basamak yüksekliği: 17,5 cm’yi geçmemeli

Basamak derinliği: En az 25 cm olmalı

Dolayısıyla yangın merdiveninde asıl kriterler genişlik, yüksekliğe oran ve kullanım kapasitesidir.



Yangın Merdiveni Hangi Binalarda Olmaz?

Her binada yangın merdiveni şart değildir. Yönetmelikte istisnalar vardır:

2-3 katlı küçük konutlar

Tek katlı yapılar

Kullanıcı sayısının çok az olduğu küçük binalar

Ancak risk taşıyan ve yüksek nüfus barındıran binalarda mutlaka olmalıdır.

Kaçış Merdiveni Yangın Merdiveni midir?

Kaçış merdiveni ve yangın merdiveni genellikle aynı anlama gelir. Ancak arada küçük bir fark vardır:

Kaçış merdiveni: Yangın anında güvenli tahliye için kullanılan her merdivendir.

Yangın merdiveni: Yönetmeliğe uygun, yangına dayanıklı özel olarak tasarlanmış kaçış merdivenidir.

Yangın Merdiveni Ortak Alan mıdır?

Apartman ve site gibi yapılarda yangın merdiveni ortak alan sayılır. Yangın merdivenleri kat maliklerinin ortak kullanımına aittir. Bu nedenle yangın merdivenleri hiçbir şekilde kişisel kullanım için kapatılamaz veya eşyalarla doldurulamaz.

Yangın merdiveni yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda hayat kurtaran bir güvenlik çözümüdür. Doğru projelendirilmiş, yönetmeliğe uygun ve kaliteli malzemeden üretilmiş yangın merdivenleri, en kritik anlarda güvenliği sağlar.

Eğer binanız için güvenli, dayanıklı ve yönetmeliğe uygun bir çözüm arıyorsanız Yılmaz Yangın uzman kadrosu ile size en doğru hizmeti sunar.

👉 Can güvenliğinizi ertelemeyin, bugün keşif talebinde bulunun!