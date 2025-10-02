Tarih boyunca onurlu insanlar ile onursuz insanlar olmuştur. Birde onları izleyen insanlar.

İzleyip onurluların yanında sözleri ile durmayanlara yazıklar olsun. Hele hele bir de onursuzları haklı gören reziller ve satılmışlara tek kelime ile ALLAH sizi kahretsin demenin dışında bir kelime bulamadım.

SUMUD FLOSUNA KATILAN HERKES BANA GÖRE TARİHİTEKİ KAHRAMANLIK YERLERİNİ ALMIŞLARDIR…

Günlerce salıncak gibi sallanan takalar ile canlarını tehlikeye atan bu kahramanlar Tunus’tan Gazze’ye doğru yola çıkar çıkmaz terör devleti “İTRAİL” moralleri bozmak ve birliği dağıtmak üzere dronlar ile defalarca saldırı yaptı.

Bir ne nebzede olsa değişik nedenlerle daha çok gemi ev küçük teknelerden oluşan ancak 50 civarında irili ufaklı gemi Gazze’ye umud olmak üzere yola çıktılar.

Bu UMUD gemileri 1 Ekim 2025’de hedeflerine çok yaklaştıkları bir anda “İTRAİL” Terör devleti hakkı olmayan bir şekilde filodakileri kaçırıp limanlarına götürdüler.

Kim ne derse desin bu gemiler ve içindeki kahramanlar Gazze’ye ulaşamasalar da dünyanın dikkatini buraya çekme konusunda hedeflerine ulaştılar.

Dini, dilleri ve ülkeleri hiç fark etmeksizin SUMUD filosuna katılan 200’den fazla AKTİVİST her türlü riski göze alarak muhteşem bir eylemi gerçekleştirdikleri için hepsini kutlarım.

Netanyahu Ve Suç Ortakları Katiller Ordusu Öldürmeye Devam Ediyor…

Güya 1948’de ölümden yani Holokost’tan kaçıp Filistinlilere bize kucak açmayacak mısınız pankartı astıkları gemiler ile dünyanın bir çok yerinde buraya gelerek terör’ e başvuracakları 77 yıllık işkence, zulüm ve yok etme politikaları uyguladılar…

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ELEBAŞISI NETENYAHU DÜNYA İNSANLIĞINI TEHDİT ETTİ….

Kısa bir süre önce yaptığı açıklamada aynen şunları söylemişti “Hepinizin cep telefonu var, hepiniz ilaç kullanıyorsunuz, hepiniz çeri domates yiyorsunuz diyerek açıkça dünya insanlığına hepinizin yaşamı elimizde, istesek Hizbullah’a yaptığımız gibi cep telefonları ile dünyayı patlatırız, tohumunu üretip dünya’ ya sattığımız tarım ürünleri (Çeri Domates) ve üretimi bize ait olan ilaçlar ile hepinizi zaten yavaş yavaş öldürüyoruz istesek bu ölümleri hızlandırmak elimizde demiş oldu lisan-ı hal ile…

SİYONİSTLER 1948’DEN BU YANA ARTTIRAK ZULÜMLERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR…

ilk olarak Arap komşu devlet başkanları ve yönetimlerini kukla hale getirip etkisizleştirdiler.

Mısır’ın başında halkın seçtiği Muhammed Mursi’ye darbe yapıp öldürdüler, yerine kendi kuklalıklarını kabul eden Abdulmüfettah el Sisi’yi getirdiler.

Ürdün’ü,Suudi Arabistan’ ı,ve diğer kukla Arap devletçiklerini kendilerine hizmet etmek için kuran İngiliz devleti ilk günden beri ‘İTRAİL’ terör devletine kol kanaat germeye devam ediyor.

Bu Siyonistlerle baş edebilmek için Selahaddin Eyyubi’nin düşünce tarzı ile organize olup insanlığın başına bela olmuş bir avuç siyonist’ i insanlığa zarar vermeyecek hale getirmek için yeni bir düşünce tarzı hemen geliştirilip hayat geçirilmesi lazım.

Aksi halde kendilerine dava açan ülke yöneticilerini kaldıkları otelin 22.katından ajanları vasıtası ile aşağı iterek ölüme sürüklemekten ve hiçbir ULUSLARARASI kurum kuruluş’ un kararından çekinmeyen bu suçlular topluluğunu GÜCÜN dışında hiçbir şeyin durduramayacağı artık gün gibi ortada iken hiç kimse bu katiller sürüsüne kanunlara uy diyerek bir sonuç alamaz.

Bu terör devleti “İTRAİL” katliam yaparak bir yere varamayacağını anlaması lazım artık.

Elbette dünya devletleri de bu öldürmelere ve zulümlere karşı durmaları gerekir. Bugün bu alçaklar okul, cami, hastane, kilise fark etmeksizin her yeri bombalıyorsa ve dünya buna seyirci kalıyorsa BATSIN O DÜNYA diyorum.

Ben bu süreçte Filistin ve Gazze’ye Tv Programlarımda, gazetemizde haber portalımızda ve diğer sosyal medya hesaplarımızda Mazlum Filistin halkına destek verdiğimiz için YouTube,Face Book Tv üzerinde elde ettiğimiz reklam gelirimizi ne yazık ki bu Siyonist dostu mecralar sıfırlayacak hale getirdiler.

ALLAH’ ım ileride arşivlerde bu yazılarımı ve gazete haberlerimizi okuyacak evlatlarım ve torunlarım paraya ihtiyacımız olduğu halde mazlumların yanında durmak adına reklam gelirlerimizden mahrum kalmak pahasına da olsa FİLİSTİN’ den yana yer aldığımı bilmelerini isterim...

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner