Yüzlerce yazar, şair ve yayınevini ağırlayan Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günleri tüm görkemiyle devam ediyor. Edebiyat Günleri, ikinci gününde Sarıyerli çocukları kitap yazarlarıyla buluşturdu. Çok sayıda ilköğretim öğrencisi Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda düzenlenen kitap söyleşilerine katıldı, söyleşilere katılan öğrencilere kitap hediye edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

ÇOCUKLARIN KİTAPLARA İLGİSİ YOĞUNDU

Bir hedefi de çocukları kitapla buluşturma olan Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin ikinci gününde Seda Öğretir’in “Süper Kahramanlar Kanatsız Uçar” söyleşisine katılan çocuklar daha sonra Gülşah Özdemir Koryürek’in 8-11 yaş için sahnelediği “Üç Uzaylının Gözünden İklim Krizi” söyleşisini dinlediler. Çocukların ilgiyle dinlediği ve izlediği söyleşilerin ardından Sarıyer Belediyesi tarafından çocuklara kitap hediye edilen program, Deniz Türkali ve Onur Cansız’ın “Dilimin Ucunda” isimli müzikli söyleşisiyle devam etti.

BOĞAZ ESİNTİSİ EŞLİĞİNDE ŞİİR, DİNLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günleri’ne katılanlar için Şiir Teknesi boğaz esintisi eşliğinde şiirin eşsiz tadına vardılar. Şiir Teknesi’nde şiir ve şarkı sözleri yazarı Ayça Erdura’nın söyleşisine Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şiir üzerine söyleşilerin gerçekleştiği ve şiirlerin okunduğu tekne gezisinde Başkan Aksu, okuduğu şiirlerle gezintiye renk kattı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)