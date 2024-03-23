CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, Ordulu hemşerileriyle buluşup tam destek aldığı iftar programının ardından Balta Limanı Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Seçim İrtibat Ofisinde Tokatlı STK’lar ve mahalle sakini Tokatlı komşularıyla buluştu. Tokatlı komşuları, Aksu’ya ‘Desteğimiz Mustafa Oktay Aksu’yadır’ dedi

Sarıyer Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ramazan ayı dolayısıyla Sarıyer Ordulular Derneği’nin şahsına düzenlediği iftar programına katılan CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, tüm Ordulu hemşerilerine teşekkür etti.

Burhan Uzan: Mustafa Oktay Aksu onurumuzdur

İftar programına Sarıyer Ordulular Dernek Başkanı Burhan Uzan, ORDEF başkan yardımcıları Celaleddin Dervişoğlu, Ertuğrul Köleoğlu, Şişli Ordulular Dernek Başkanı Osman Akova, Ordu köy dernekleri başkanları, Ordulu basın kuruluşları, Ordulu halk sanatçıları, Fatsalılar Dernek Başkan Yardımcısı Şenel Duran ile beraber Aksu’nun bine yakın Ordulu hemşerisi katıldı. Sarıyer Ordulular Dernek Başkanı Burhan Uzan, tüm Orduluların desteğinin Aksu ile birlikte olduğunu ifade ederek, ‘Mustafa Oktay Aksu bizim onurumuz ve gururumuzdur. İstanbul ve Sarıyer’deki Ordulular olarak kendisini en güçlü şekilde destekliyoruz’ dedi.

Tokatlılar Aksu’nun etrafında birleşti

İftar programının ardından Balta Limanı Mahallesi Cumhuriyet Halk Partisi Seçim İrtibat Ofisi’nde Tokatlı STK ve mahalle sakini Tokatlı komşularının kendisini destek ziyaretine katılan Aksu’ya Tokatlı komşuları, ‘Sarıyer’de Tokatlıların desteği Mustafa Oktay Aksu’yadır mesajı verdi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP PM Üyeleri Mahir Yüksel, Ozan Işık, CHP Tokat il Başkanı Çağdaş Kurtgöz, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, Kınık Belediye Başkanı Güven Aslan, Tokat İli Dernekler Federasyonu (TOKDEF) Başkanı İlhami Özel, Sarıyer Tokatlılar Derneği Başkanı Kenan Tandoğan, Turhal Çaylı Dernek Başkanı Ahmet Baylan, Tokat Almus Kapıcı Dernek Başkanı Mehmet Yılmaz, Tüm TOKDER Dernek Başkanı Hülya Gökçe, Almus Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Salih İseri, Tokat Turhal Ormanözü Dernek Başkanı Murat Demirci, Tokat Turhal Çaylı Dernek Başkanı Ahmet Baylan, Almus Kınık Yuvaköy Derneği Başkanı Ercan Aslan ile çok sayıda Tokatlı mahalle sakini katıldı.

‘Sizleri 31 Mart akşamı CHP’nin zafer şölenine davet ediyorum’

Toplantılarda kendisini destekleyen Ordulu hemşerileri ve Tokatlı komşularına seslenen CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, ‘Bu seçim sadece Mustafa Oktay Aksu’yu belediye başkanı yapma seçimi değildir. Bu seçim önümüzdeki 5 yılımızı ve daha sonrasını belirleyecek bir seçimdir. İşçimizin, emeklimizin, gençlerimizin, ev hanımlarının, babaların, çocuklarımızın içinde bulunduğu sıkıntılara ve sorunlara kulak tıkamış olan bir anlayışa karşı durma seçimidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal belediyecilik anlayışını Sarıyer’de taçlandırma seçimidir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nden büyük değildir. Oylarımızın bölünmesine izin vermeyelim. Sandıklarımıza sahip çıkalım ve halkçı belediyecilik anlayışını Sarıyer’e dördüncü kez kazandıralım. Destekleriniz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Sandıklarımıza ve oylarımıza sahip çıkarak seçimi kazanacağız. Hepinizi 31 Mart akşamı partimizin zafer şölenine davet ediyorum. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız’ dedi.