SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI ARIKAN’DAN ABD SALDIRISI YORUMU!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına sert sözlerle tepki gösterdi.

Ankara’da Yeni Yol Grubu tarafından düzenlenen Uyuşturucu İle Mücadele Zirvesi’ndeki konuşmasının başında, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısını kınayan Arıkan, şunları söyledi:

"Küresel çetenin baş aktörü ABD’nin İran’a yönelik, İran’ın nükleer tesislerine dönük saldırılarını lanetliyorum.

Meselenin Ne nükleer tesis, ne barış, ne demokrasi, ne de İran olmadığını biliyoruz.

Dünyamız için yeni bir dönem başlıyor. Şunu çok iyi biliyoruz. ABD’nin savaşa dahil olması, İsrail için gerekli.

Bu savaş İran ile ‘Küresel Siyonizm’ arasındadır. Ve biz biliyoruz ki, bu savaşın hedefi sadece İran değildir.

Amaç; özgür iradeleri susturmak, masumların sesini kısmak, coğrafyamızı teslim almaktır. Biz bu kirli planları görüyoruz. Biz bu tezgâhların farkındayız.

Bu vesileyle dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve sabır diliyor; Siyonist İsrail'i bir kez daha lanetliyor, hukuku ayaklar altına alan bu saldırılarını kınıyorum.”