ANAP adayı İlhan Kesici ise % 22.14 ile 855.897 oy, SHP adayı Zülfü Livaneli ise % 20.03 ile 784.693 oy almıştı.

Burada dikkat edilmesi gereken konu şu Erdoğan’ın en yakın rakibi ANAP adayı İlhan Kesici’ye % 2 fark ile 117.807 oy farkı atarak başkanlık ipini göğüslemişti.

Peki 30 yıl sonra yani 31 Mart 2024’de yapılan yerel yönetim seçiminde CHP Adayı Ekrem İmamoğlu.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu % 51.14 ile 4.432.862 oy almış. Ak Parti adayı Murat Kurum ise % 39.59 ile 3.431.588 oy aldığı kayıtlara yansıdı.

Yani Erdoğan’a,17 bakan’ a ve hükümetin atadığı bütün kamu görevlilerinin bir şekilde açık ve gizli desteklerine rağmen İmamoğlu en yakın rakibi olan Ak Parti adayı Murat Kurum’a 12 puan fark ile 1 Milyon 1 bin 274 oy fark atarak açık ara fark ile Murat Kurum’a karşı seçimi kazanmıştı.

İstanbul Halkının tercihi bu kadar açık ve net ilen henüz 31 Mart 2024 Yerel yönetim seçiminden sadece bir sene dahi geçmeden yani 19 Mart 2025’de İmamoğlu’nun rakibi olan Erdoğan’ın atadığı iç işleri bakanının isteği yine diğer bir atadığı bakan olan Adalet bakanının başında olduğu yargı mensuplarının yönettiği Adalet mekanizmasının da dava açması ile muhalefet partisinin belediye başkanlarını canlı yayında TOPAL ördek yapacağız diyenlerin kim olduğunu herkes biliyor.

Bu söz tazeliğini korurken aklını yeteri kadar kullanmayanlar için söylenen Ahmak sözünü yargı mensuplarına söylendi diye açılan davada İmamoğlu’na 2 Yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıllık siyaset yasağı cezası verilmesi kabul edilebilir değil.

Yargıtay yerel mahkeme ve istinaf’ın nasılsa bizden üst mahkeme var. Bizi buraya getiren otorite ile aramızı bozmayalım biz cezayı verelim bizim üst makamımız olan Yargıtay bizim kararı RED etsin diye özensiz bir karar verdikleri düşünülüyor.

Şimdi Yargıtay bu cezayı onarsa İBB’de başkanlık seçimi mecburi hale gelecek. Tuzla, Çekmeköy belediye başkanları ve Şile, Beykoz belediye başkan vekillerinin hangi saiklerle neden CHP’den seçildikleri halde Ak Partiye geçtikleri henüz net değilken bunların CHP oyları ile Ak Parti adayına oy verecek olmaları adil değil deniyor.

Evet Ak Parti 31 Mart 2019 Yerel yönetim seçiminden 19 Mart 2025’e kadar tam 6 yıl boyunca Ekrem İmamoğlu’nu nasıl İBB’nin başında alırızın hesabını yaptı.

Şimdi buradan ;

Ak Parti Mahalle başkanlarına, ilçe ve il yönetim kurulu üyelerine , ilçe ve il başkanlarına, ilçe ve İBB meclis üyelerine, milletvekillerine, genel merkez yöneticilerine seslenerek Ekrem İmamoğlu’nun Ahmak davasından aldığı ceza Yargıtayca onanırsa İBB meclisinden oylamaya gidilecek olması halinde önce CHP açık ara fark ile önde olmasına rağmen bugün CHP’nin İBB’de 154 Meclis üyesi, ve Ak Partinin ise ama öyle ama böyle meclis üyesi sayısını 139’a çıkardı .

Kim bilir Yargıtay Ahmak davasını onarsa acaba Ak Parti’nin İBB’de Meclis üyesi sayısı kaç olur ?

İmamoğlu son seçimde en yakın rakibine 1 milyondan fazla oy farkı attığı halde nasıl parti değiştirdiği belli olmayan 5-10 meclis üyesinin oyu ile 12 milyonluk seçmeni olan İstanbul seçmeninin yerini alamaz. İBB başkanımın benim oyum ile seçilmesi gerekir.

SEÇMEN benim meclis üyesi olarak görev yapması için oy verdiğim meclis üyesi İBB başkanımı seçemez.

Eğer İBB’ye yeni bir BAŞKAN Seçilecekse neden İstanbul Seçmeninin oyuna başvurmuyorsunuz ?

İBB Başkanını TOPAL Ördek yapacağız diyerek çıkılan yolda umudumuz Yargıtay’ın Ahmak davasını RED ederek İmamoğlu’nun başkanlık hakkının böyle basit bir davadan dolayı elinden alınmaması.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)