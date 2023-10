Yapay Zeka Geleneksel Türk Evini Yeniden Oluşturuldu

“Şimdi ve Gelecek” temasıyla Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’nde düzenlenen “Inspiration X İstanbul” etkinliğinin ikinci ve son gününe “yapay zeka” konusu damgasını vurdu. Next Akademi Kurucusu Levent Erden moderatörlüğünde, Mimar Can Tamirci ile Hipicon Kurucusu Mertcan Özen’in katıldığı “Yapay Zeka ve Sanal Gerçeklik” panelinde mimari alanda yapay zekanın kullanılması çok yönlü olarak tartışıldı. Panelde yapay zeka tarafından sanal ortamda oluşturulan geleneksel Türk evi çizimi izleyenler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Yüzlerce yıllık binlerce veri ve çizimden yararlanarak yapay zeka tarafından oluşturulan geleneksel Türk evi görüntüsünde, en ince ayrıntıya kadar her detayın çizimde yer aldığı görüldü.