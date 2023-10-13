banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.113,30
ALTIN
1.716,51
DOLAR
27,84
STERLİN
33,78
EURO
29,24
Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne Davetlisiniz
Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli...
Özgür Özel'den İmamoğlu'na Ziyaret
Özgür Özel'den İmamoğlu'na Ziyaret
Medine Müdafii Fahreddin Paşa Sergisi 17 Ekim’de Kazlıçeşme Sanat’ta Açılıyor
Medine Müdafii Fahreddin Paşa Sergisi...
İmamoğlu, Çelik'e Tebrik Ziyaretinde Bulundu
İmamoğlu, Çelik'e Tebrik Ziyaretinde Bulundu

Yapay Zeka Geleneksel Türk Evini Yeniden Oluşturuldu

“Şimdi ve Gelecek” temasıyla Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’nde düzenlenen “Inspiration X İstanbul” etkinliğinin ikinci ve son gününe “yapay zeka” konusu damgasını vurdu. Next Akademi Kurucusu Levent Erden moderatörlüğünde, Mimar Can Tamirci ile Hipicon Kurucusu Mertcan Özen’in katıldığı “Yapay Zeka ve Sanal Gerçeklik” panelinde mimari alanda yapay zekanın kullanılması çok yönlü olarak tartışıldı. Panelde yapay zeka tarafından sanal ortamda oluşturulan geleneksel Türk evi çizimi izleyenler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Yüzlerce yıllık binlerce veri ve çizimden yararlanarak yapay zeka tarafından oluşturulan geleneksel Türk evi görüntüsünde, en ince ayrıntıya kadar her detayın çizimde yer aldığı görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 12:15
Yapay Zeka Geleneksel Türk Evini Yeniden Oluşturuldu
banner171

Next Akademi Kurucusu Levent Erden, panelde yaptığı konuşmada günümüzde insanların artık çoklu yeteneklere sahip olmasının gerektiği bir dönemi yaşadıklarını belirterek “Tasarımda, mimari de çoklu disiplinler hayata geçmiş durumda. Her alanda olduğu gibi bu sektörde de bu durumun dışında kalanlar başarıyı yakalayamayacaklar. Bu açıdan bakıldığında mimari alanda eğitim sisteminin de tamamen değişmesi gerekiyor. Bu geçişi yapanlar hayatta kalacak, geçemeyenler elenecek” dedi.

Mimar Can Tamirci de yapay zekanın yaratıcı hayal dünyasına yardımcı olması açısından kıymetli olduğunu ve kritik bir eşiği temsil ettiğini belirtirken, Mertcan Özen ise tasarım da yapay zeka uygulaması ChatGPT’nin yalnızca 5 günde 1 milyon kullanıcıya ulaştığını dile getirdi. Twitter 1 milyon kullanıcıya 2 yılda ulaşmıştı.

Tasarım, dekorasyon, mimari dünya ile sektör paydaşlarını bir araya getiren ve alanında Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı etkinlik olarak dikkat çeken “Inspiration X İstanbul” ikinci günde düzenlenen paneller ve workshoplarla sona erdi. “Digitalizm Kavramı ve Tasarım” konu başlıklı panelde konuşan Dijital sanatçı Hakan Yılmaz, sanatın dijital boyutuyla ilgili düşüncelerini aktardı. İç Mimar Derya Toros ve İç Mimar Erhan Sağır da tasarımda dijitalleşmenin geldiği nokta hakkında bilgiler verdi.

Mimaride gelecek trendleri de İç Mimar Esra Kazmirci ve Burak Pekoğlu’nun katıldığı panelde masaya yatırıldı. “Inspiration X İstanbul”da ayrıca geleneksel Türk sanatlarından biri olan “Ebru Sanatı” atölyesi de yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Efes Spor Klübü Mobil Uygulaması Yenilendi
Anadolu Efes Spor Klübü Mobil Uygulaması Yenilendi
Yapay Zeka Teknolojisi Çocuklarımızı Geleceğe Hazırlıyor!
Yapay Zeka Teknolojisi Çocuklarımızı Geleceğe Hazırlıyor!
Anadolu Efes Spor Klübü Mobil Uygulaması Yenilendi
Anadolu Efes Spor Klübü Mobil Uygulaması Yenilendi
Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Okul
Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Okul
Türk şirketinin sağlık yazılımı FDA onayı aldı
Türk şirketinin sağlık yazılımı FDA onayı aldı

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169