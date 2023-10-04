Türkiye’nin En Büyük Festivalinde Araçlar Enerjisini Üçay’dan Aldı

Dünyanın en prestijli Formula 1 pistlerinden birine sahip olan Intercity Istanbul Park, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen V Weekend Festivali ile motor sporlarından koşuya, atletizmden buz hokeyine kadar tüm spor dallarının buluşmasına ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında düzenlenen; DJ performansları, simülatörler, drift, akrobasi gösterileri ve çocuklara yönelik etkinlikler katılımcılardan büyük ilgi görürken, en büyük ilgi ise elektrikli araçların test sürüşlerine oldu.

Elektrikli araçların şarjı hiç bitmesin

V Weekend’de Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarafından test edilen elektrikli araçlar, Üçay Mühendislik’in Türkiye distribütörlüğünü yürüttüğü EATON marka şarj istasyonlarında şarj edildi. Türkiye’nin ilk ve tek Formula1 pisti olan Intercity İstanbul Park’a kurulan 6 Adet AC ve 1 Adet DC istasyon ile elektrikli araçların şarjlarının hiç bitmemesi hedeflendi.

Üçay Mühendislik, festivalde 2 farklı alana kurulan standında ise TESLA ve ZOE marka elektrikli araçlarını şarj ederken, elektrikli araç almayı düşünen ya da elektrikli araç sahibi olanlara; şarj istasyonu kurulumu, ücretsiz keşif ve şarj ünitelerinin özellikleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Festivalin ana holündeki alanında ziyaretçilere çeşitli hediyeler de dağıtan Üçay Mühendislik, festival coşkusunun doyasıya yaşanmasına da katkı sağladı.