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Samsung, Gaming İstanbul Fuarı’nda teknoloji ve eğlenceyi buluşturuyor

Samsung Electronics Türkiye, 22-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Gaming İstanbul Fuarı’na oyunseverleri davet ediyor. Üç gün boyunca farklı etkinliklerle dolu fuara katılacak ziyaretçiler, oyun için en iyi takım arkadaşı olan Samsung’un son model monitörlerini, TV ürünlerini, SSD’lerini ve mobil cihazlarını Samsung standında birinci elden deneyimleyebilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2023 Çarşamba 17:49
Samsung, Gaming İstanbul Fuarı’nda teknoloji ve eğlenceyi buluşturuyor
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Samsung, Gaming İstanbul Fuarı'ndaki 270 metrekarelik standıyla oyun dünyasının merakla beklediği teknolojilerini tanıtacak ve katılımcılara etkileyici bir deneyim sunacak. Bu özel etkinlik boyunca, ziyaretçiler Samsung'un en son mobil cihazlarını, monitörlerini, SSD’lerini ve TV ürünlerini yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı bulacaklar. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki fuar boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Samsung standı, oyun için en iyi takım arkadaşını arayan katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner 

Samsung, fuarın ilk günü olan 22 Eylül’de katılımcıları çeşitli mobil, konsol ve bilgisayar oyunlarıyla karşılayacak. 23 Eylül'de, FUT E-Spor ekibi Samsung standına bir ziyaret gerçekleştirecek. Katılımcılar, FUT E-Spor ekibinden yenilmez Hande ve Ece ile bir araya gelip sohbet etme fırsatı bulacaklar. Hande ile 1v1 FIFA Mobile maçı yaparken, Ece ile de karşılıklı PC üzerinden FIFA karşılaşmaları düzenlenecek. Ayrıca dans tutkunları, Just Dance Dünya Şampiyonu Umutcan Tütüncü’yle birlikte dans edebilecekler.

Fuarın son günü olan 24 Eylül'de, NBA 2K, CS:GO ve FIFA Mobile turnuvaları düzenlenecek. Etkinliklerin sonunda başarılı olan oyunculara 2 adet Samsung 55Q70C 4K Ultra HD 55" QLED TV, 5 adet Odyssey monitor, 5 adet SSD 1TB ve bunlara ek çeşitli hediyeler verilecek.

Bu etkinliklerin yanı sıra, fuar boyunca Samsung standına gelen ziyaretçiler, alandaki monitörler, TV'ler, tabletler ve telefonlarla Mortal Kombat, FIFA, NBA 2K, The Crew ve CS:GO gibi oyunları özgürce deneyimleme şansına sahip olacaklar. Samsung, Gaming İstanbul Fuarı'nda teknoloji ve oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Oyunlardaki en iyi takım arkadaşını arayan katılımcılar, Samsung'un yenilikçi ürünleriyle tanışarak oyun deneyimlerini bir üst seviyeye taşıyacaklar.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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