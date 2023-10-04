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Samsung, E-atık toplama kampanyasıyla çevre için yenilikçi bir adım atıyor

Samsung Electronics Türkiye, çevre dostu bir yaklaşımla ömrünü tamamlamış elektronik eşyaların geri dönüşümünü teşvik etmek ve sürdürülebilirlik ilkelerini desteklemek amacıyla "E-atık Toplama Kampanyası"nı başlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2023 Çarşamba 16:49
Samsung, E-atık toplama kampanyasıyla çevre için yenilikçi bir adım atıyor
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Samsung, elektronik atıkların çevresel etkilerini en aza indirgemeyi ve döngüsel ekonomi prensiplerine katkıda bulunmayı amaçlayan e-atık kampanyası ile ülke genelinde çevreye olan duyarlılığını bir adım daha ileriye taşıyor.

E-atık toplama kampanyası, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki seçili Samsung bayilerinde[1] yapılan alışverişlerde geçerli olup, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, çamaşır kurutma makinesi, ankastre ocak, fırın ve davlumbaz gibi seçili ürünlerle birlikte TV alışverişlerini kapsıyor. Yeni ürünlerin teslimatı sırasında, bu ürün gruplarından atıklarını geri dönüşüm amacıyla eski ürününü Samsung'a teslim eden müşterilere Samsung Online Mağaza ve Shop Mobil uygulamasında geçerli 2000 TL'lik bir hediye çeki kazanma fırsatı sunuluyor.

Samsung Electronics Türkiye, bu kampanya ile ülkemizde e-atıkların geri dönüşüm oranının artırılmasını ve sıfır atık vizyonuna katkı sağlanmasını hedefliyor. Ayrıca, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yanı sıra döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği ilkelerine de hizmet ediliyor. Samsung Electronics Türkiye, elektronik eşyaların atığa dönüşümünü engellemek ve azaltmak için aldığı önlemlere ek olarak, bu kampanya ile atıkların etkin bir şekilde toplanmasını ve değerlendirilmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Bu çevreci kampanya 31 Aralık tarihine kadar geçerli olup ve Samsung'un küresel sürdürülebilirlik değerleri doğrultusunda çevrenin korunması ve döngüsel ekonominin desteklenmesi amacıyla atılan bir diğer önemli adımı temsil ediyor.

Samsung Electronics Türkiye, çevre dostu teknolojileri odağına alarak, bu kampanya ile tüketicilere sürdürülebilirlik ve çevresel koruma konularında sorumluluk sahibi olma fırsatı sunarken, çevre için pozitif bir etki yaratmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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