İphone 14 Pro’yu Satın Almanın En Cazip Yolu

İphone 14 ve sürümleri, yakın zaman içerisinde tanıtıldı ve her zaman olduğu gibi büyük ilgi uyandırdı. Birçok kişinin uzun zamandır beklediği telefon efsane kasım indirimleri ile Hepsi Burada sitesinde yer alıyor. Bu telefon gerek incelik olarak gerekse teknolojik özellik bakımdan oldukça başarılıdır. Bunun yanı sıra üründe birçok iyileştirme yapılmıştır.

İphone 14 Pro’ da ilk olarak tasarım ve teknolojik özellikler göze çarpmaktadır. Donanım özelliklerinde de iyileştirmeler söz konusudur. Bu açıdan İphone 14 Pro fiyatları yanı sıra işlevsel açıdan herkes tarafından yeterli görülmektedir. Geniş bir tercih seçeneğine sahip olan İphone 14, şimdiden birçok kişinin beğenisini kazanmış durumdadır.

İphone 14 Pro ile Başka Dünyalara Açılın

iPhone 14 Pro sürümünde ekran boyutu 6,7 inç olarak bildirilmiştir. Aslında orijinal sürümde ise 6.1 inç’lik bir boyut yer alır. Bu durumda her iki tür incelendiğinde ekran boyutunun yeterli olduğu görülür. Yalnız orijinal sürüm ile İphone 14 pro arasında ciddi farklar bulunur. İphone 14 Pro Max serinin en gelişmiş sürümüdür. Ekran boyutu bu sürümde fazlalaşmıştır. Bununla beraber pil kapasitesi, ekran çözünürlüğü ve dâhili depolama alanında da oldukça fazla iyileştirmeler yapılmıştır. Bu nedenle üründe daha üst seviye özellik isteyenler için, cihaz daha farklı seçenek sağlamıştır.

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İphone 13 Pro Fiyatlarınca Cazip Fırsatlar

Bu zamana kadar en pro İphone telefon serisini oluşturan İphone 13 Pro ve İphone 13 Pro Max yepyeni bir kamera donanımına sahiptir. Cihazda ProMotion özelliğine sahip akıllı bir ekran yer alır. İPhone’de bugüne kadar olan en iyi grafik performansı ve olağanüstü pil ömrü yer almıştır.

İphone 13 Pro ve İphone 13 Pro Max, kamera sisteminde en büyük ilerlemeler yer almıştır. İphone 13 pro fiyat araştırması yapıldığında diğer çeşitlerine göre bu model satış listesinde en uygunu olarak yer almaktadır.