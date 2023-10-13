Anadolu Efes Spor Klübü Mobil Uygulaması Yenilendi

Anadolu Efes taraftarının dijital buluşma noktası “Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması” yenilenen tasarımı, yeni teknolojik altyapısı, kampanyaları ve çok daha fazlasıyla yayında.

Kurulduğu günden bu yana Türk basketbolunda imza attığı projelerle öncü kulüplerden biri haline gelen Anadolu Efes Spor Kulübü, dijitalleşmeye verdiği önemle de adından söz ettiriyor. Markalaşan maç atmosferinin yanı sıra mobil uygulaması sayesinde taraftarına benzersiz içerikler sunan Anadolu Efes, yeni sezonda farklı sürprizlerle taraftarının karşısına çıkıyor.

Modern çizgilerle Kaizen Technology yeniden tasarlanan ve geliştirilen uygulamanın ara yüzü kullanıcılara çok daha işlevsel bir kullanım sağlarken, taraftarlar kulüp hakkındaki tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Fan Club puanları yeni uygulamada da geçerli olacak

Canlı istatistiklerden kampanyalara pek çok konuda avantajlar sunan uygulamaya daha önce üye olan Anadolu Efes Fan Club’lıların puanları ise yeni dönemde de geçerli olacak. Eski puanlarını tekrar aktif etmek isteyen kullanıcıların, sisteme kayıtlı e-posta adresleriyle giriş yapmaları yeterli olacak.

Anadolu Efes partnerlerinin Fan Club üyelerine özel kampanyaları devam ediyor

Yenilenen mobil uygulamada Anadolu Efes Spor Kulübü partnerlerinin Fan Club üyeleri için özel olarak hazırladığı benzersiz kampanyalar da yer almaya devam ediyor. Birbirinden avantajlı ve ayrıcalıklı kampanyalar, yenilenen uygulamada Anadolu Efes taraftarlarını bekliyor.

Anadolu Efes özel içerikleri Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması’nda

Taraftarların her ihtiyacını karşılayacak yeni uygulamada Anadolu Efes özel içerikleri de olacak. Anadolu Efes’in başarılı oyuncularından Başantrenör Erdem Can’a, Turkish Airlines EuroLeague haberlerinden Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne özel hazırlanan pek çok eşsiz içerik Anadolu Efes taraftarı için yenilenen uygulamada olacak.

Basketbolseverler, Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması’nı Google Play Store ve iOS App Store’dan indirip saniyeler içerisinde ve ücretsiz bir şekilde Fan Club üyesi olabiliyor. #BenimYerimBurası diyen tüm Anadolu Efesliler, yenilenen Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması’nda buluşuyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)