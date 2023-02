Zeytinburnu Spor Kulübünden Sağduyu Çağırısı

Bu süreci devlet ve millet olarak bir arada atlatacak ve depremden etkilenen illerimizi tekrar eski haline döndüreceğimizin inancında ve farkındayız.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bu dönemde vatandaşlarımızı ayrıştırmaya çalışan veya provokasyon yapmak isteyenlerin, yaşanan büyük acının verdiği psikolojik baskı altında hareket ettiklerine inanarak devamında devletimize desteklerini sürdüreceklerine inanıyoruz. Zeytinburnu Spor Kulübü olarak devletimizin her anında yanındaydık. Bugün ve bundan sonra da durduğumuz yeri değiştirmeden her an ihtiyaç duyulduğunda devletimizin ve milletimizin yanında durmaya devam edeceğiz.

Tekrardan depremden dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bugün Malatya'da ve İzmir'de yaşanan depremden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.