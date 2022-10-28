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Zeytinburnu'nda 1.242 Sporcu Cumhuriyet İçin Koşacak

Cumhuriyetin 99. yılı Zeytinburnu’nda düzenlenecek, “13. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu” ile kutlanacak. Türkiye’den ve dünyadan 1.242 sporcunun katılacağı yarışın finalinde dereceye giren yarışmacılara; hakiki altın, gümüş ve bronz madalya verilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ekim 2022 Cuma 11:19
Zeytinburnu'nda 1.242 Sporcu Cumhuriyet İçin Koşacak
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Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’nun startı; 30 Ekim Pazar günü, saat 09.00’da Başkan Ömer Arısoy tarafından verilecek.
Kazlıçeşme Sanat Merkezi önünden başlayacak 10 kilometrelik parkur, aynı noktada sona erecek. Katıldıkları birçok yarışta şampiyon olan Kenyalı atlet Bernard Cheruiyot Sang, Etiyopyalı Fetene Alemeu Regasa, milli atletler Sezgin Ataç ve Ömer Amaçtan Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’nda Elit Erkekler Kategorisi’nde koşacak.
18 yaş altı kategorinin yer aldığı tek koşu olan 13. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’nda +85 kategoride ise ses sanatçısı Salim Dündar koşacak.
1.242 sporcunun katılacağı koşuda, benzeri yarışlardan farklı olarak dereceye girenlere gerçek altın, gümüş ve bronz madalya verilecek. Yaş gruplarında dereceye giren sporcular ise kupa ve madalya alacak.
Saat 11.00’de Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törende adaylar; Genel Klasman Erkekler/Kadınlar, Yaş Kategorileri Erkekler, Yaş Kategorileri ve Takımlar olmak üzere derecelendirilerek ödülleri takdim edilecek.
Uluslararası 13. Cumhuriyet Koşusu için sporculardan alınan kayıt ücreti ise Zeytinburnu Belediyesi tarafından Kızılay’a bağışlanacak.
30 Ekim Pazar günü Zeytinburnu’nda Cumhuriyet Koşusu sebebi ile 08.00 - 12.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak güzergahlar ise şu şekilde olacak: Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Sokak, Belgradkapı Yolu Sokak, İmam Hatip Yolu Sokak, Asım Kazancıgil Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, Balıklı Seyitnizam Yolu Sokak, Seyitnizam Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, 40. Sokak, Zübeyde Hanım Caddesi, Abay Caddesi.

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