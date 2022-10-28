Zeytinburnu'nda 1.242 Sporcu Cumhuriyet İçin Koşacak

30 Ekim Pazar günü Zeytinburnu’nda Cumhuriyet Koşusu sebebi ile 08.00 - 12.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak güzergahlar ise şu şekilde olacak: Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Sokak, Belgradkapı Yolu Sokak, İmam Hatip Yolu Sokak, Asım Kazancıgil Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, Balıklı Seyitnizam Yolu Sokak, Seyitnizam Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, 40. Sokak, Zübeyde Hanım Caddesi, Abay Caddesi.