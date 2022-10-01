Zeytinburnu Belediyesi’nden Amatör Futbol Kulüplerine Nakdi Destek

Zeytinburnu Belediyesi birçok farklı spor branşında hizmet veren yaz ve spor okullarında çocuklar ve gençlere spor alışkanlığı kazandırmaya devam ediyor. Bu branşlardan futbolu, İlçede faaliyet gösteren köklü amatör kulüplere teslim eden Zeytinburnu Belediyesi, kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Zeytinburnu Belediyesi yeni sezonda 16 amatör spor kulübüne toplam 700 bin TL tutarında nakdi malzeme yardımı yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM DAHA VERİMLİ BİR NESİL İÇİN SPORA DEVAM”

Zeytinburnu Amatör Futbol Kulüpleri yeni sezon açılışına katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, spora gönül veren Zeytinburnulu gençlere teşekkür ederek, “Hepimiz bir insanın hayatında sporun olmasının ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyoruz. Özellikle genç yaşlarda spora başlamak ileriki yaşlarda daha sağlıklı olmamızı ve de birçok zararlı alışkanlıktan uzak durmamızı sağlıyor. O yüzden, biz de her geçen yıl spora verdiğimiz önemi imkanlarımız dahilinde artırıyor ve siz gençlere destek olmaya devam ediyoruz.” dedi.

“EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ İLÇEMİZDEN MİLLİ BİR SPORCU ÇIKARMAKTIR”

Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçede faaliyete soktuğu yaz ve spor okullarından bu yıl 3 bin 500 öğrencinin yararlandığının altını çizen Başkan Arısoy, bu branşlar içerisine futbolu almadıklarını işin bu kısmını ilçede faaliyet gösteren köklü amatör kulüplere bıraktıklarını ve şimdiye kadar başarıyla devam ettiğini söyledi. Başkan Arısoy şunları kaydetti: “Geçen yılda söyledim, her yıl da söylüyorum; Zeytinburnu’nun çok iyi bir amatör altyapısı var. İlçemizde gelenekselleşen bir futbol ağı var, o yüzden biz yaz ve kış dönemlerinde devam eden spor okullarımıza futbol branşını almadık. Futbol yükünü amatör spor kulüplerimiz bizim üzerimizden alıyorlar. Bu çalışmalarımızın neticesi olarak ileride Zeytinburnu’muzdan yeni bir milli sporcunun çıkması bizlerin en büyük dileğidir. Topyekûn bir spor hamlesini hep birlikte başarıyla yürütüyor ve yürütmeye devam edeceğimize inanıyorum.”

“İLÇEMİZE YENİ BİR FUTBOL SAHASI KAZANDIRMAYI ÇOK İSTİYORUZ”

Amatör futbol kulüplerinin yeni futbol sahası isteklerine de değinen Başkan Arısoy, Zeytinburnu’na yeni bir futbol sahasının ihtiyacı olduğunu ancak alan konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, “Zeytinburnu’muzun hali ortada, futbol sahası için alan arıyoruz ancak yer konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. 12 kilometrekarelik toplam bir alanımız var. Bazı taşradaki ilçelere bunu söylediğimde bize gülüyorlar. Bu yıl mevcut sahalarımızın yenilenmesini yapıyoruz. İnşallah yeni bir sahayı ilçemize kazandırmak bizlere nasip olur. Bunun için araştırmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.