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Popy Para Türk Futbolunun Yanında! Kayserispor'a sponsorluk anlaşması imzalandı

Türkiye'nin önde gelen FinTech markası Popy Para, Türk futbolunun başarılı temsilcilerinden Kayserispor'a sponsor oldu. 15 Kasım Çarşamba Günü saat 14.00'te Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu basın toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Popy Para ile süren işbirliklerinin büyük bir destek olduğunu vurgularken, Popy Para CEO’su Osman Sadık Doğan da gelecek planlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Kasım 2023 Pazartesi 14:37
Popy Para Türk Futbolunun Yanında! Kayserispor'a sponsorluk anlaşması imzalandı
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Türkiye'nin önde gelen FinTech markası Popy Para, Türk futbolunun başarılı temsilcilerinden Kayserispor'a sponsor oldu. 15 Kasım Çarşamba Günü saat 14.00'te Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu basın toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Popy Para ile süren işbirliklerinin büyük bir destek olduğunu vurgularken, Popy Para CEO’su Osman Sadık Doğan da gelecek planlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, yaptığı açıklamada, Popy Para'nın Kayserispor ile olan sponsorluk anlaşmasının kulüp için büyük bir destek olduğuna dikkat çekti. Popy Para ile yapılan anlaşmadan duydukları memnuniyeti de dile getiren Çamlı “Kayserispor, Anadolu’nun en önemli takımlarından biri. İstanbul takımlarının yararlandığı olanakların birçoğundan mahrum olmamıza rağmen, kendi yağımızla kavruluyoruz ve taraftarlarımızın yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Popy Para ile yaptığımız sponsorluk anlaşmasından dolayı çok mutlu olduk ve bu anlaşmanın uzun yıllar devam etmesini diliyorum.” Diye konuştu.

Popy Para CEO’su Osman Sadık Doğan ise açıklamasında sadece Kayserispor ile değil, diğer Türk futbol takımlarıyla da sponsorluk görüşmeleri yaptıklarını ve yakın gelecekte yeni anlaşmaları kameralar karşısına geçerek duyuracaklarını belirtti. Doğan, "Sadece Kayserispor'a değil, Anadolu'daki diğer takımlara da destek olma hedefimiz doğrultusunda, görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki aylarda yeni sponsorluk anlaşmalarını duyurabiliriz. Biz, Türk futboluna ve spora olan desteğimizi sürdürecek ve daha fazla heyecan yaratacağız" ifadelerini kullandı.

Popy Para, finansal teknoloji çözümleriyle bireyler ve işletmeler için güvenli, hızlı ve kişiselleştirilmiş finansal hizmetler sunmayı amaçlıyor. Türkiye’de FinTech alanında faaliyet gösteren Papara’nın ardından sektörde en çok kullanılan FinTech markası olan Popy Para’nın, Türk futboluna verdiği destekle önümüzdeki aylarda da konuşulmaya devam edilecek gibi görünüyor.

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