banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.146,89
ALTIN
986,72
DOLAR
18,50
STERLİN
20,54
EURO
18,18
İYİ PARTİLİ HOŞBEN:On Binlerce Tabut Evimiz Varken Önceliğimiz ZUMBA Mı Olmalı ? (VİDEOLU)
İYİ PARTİLİ HOŞBEN:On Binlerce Tabut...
Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)
Saadet Partisi Sahalara İndi (VİDEOLU)
Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu Kaymakamını Ağırladı (VİDEOLU)
Son Dakika
Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu Kaymakamını...
Makam Aracını Bıraktı Bir Günde 24 Bin Adım Attı
Makam Aracını Bıraktı Bir Günde...

İYİ PARTİ Amatör Spor Kulüp Başkanlarını Kahvaltıda Bir Araya Getirdi (VİDEOLU)

İyi Parti Zeytinburnu ilçe Başkanı Hasan Hoşben ve yardımcısı Erdinç Bayraktar ilçede faaliyet gösteren Amatör Spor Kulübü başkanlarını İBB Zeytinburnu Soysal Tesislerinde Kahvaltılı toplantıda bir araya getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2022 Perşembe 13:04
İYİ PARTİ Amatör Spor Kulüp Başkanlarını Kahvaltıda Bir Araya Getirdi (VİDEOLU)
banner171

TOPLANTI TAM 3 SAAT SÜRDÜ

Açılış konuşmasını İyi Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Hasan Hoşben yaptı .İlk olarak katılımcılar özet olarak kendilerini tanıttılar. Daha sonra ise Amatör Spor Kulübü başkanları görüş ve düşüncelerini ifade ettiler.

Amatör Spor Kulüperi Başkanı Şenol Yurtseven söz alarak İBB Amatör Sporlardan sorumlu Müdürü İlker Öztürk’e İBB’Nin ilçesinde Futbol ile alakalı tek bir yeri yok. Çırpıcı’da ve sahilde futbol ile akalalı birer saha yapabilir dedi.

Zeytinburnu Spor Kulübü Başkan vekili Sezer Yazar “Biz daha önce süper ligde oynayan bir takım idik. Yanlış yönetimler nedeni ile şu an amatör ligdeyiz iki senedir kendi klasmanımızda şampiyonuz ama ne hikmetse Zeytinburnu Amatör Kulüpler Birliği bizi üye olarak kabul etmiyor. Yurtseven ise cevaben ben üyelik başvurusunu yönetime getirdim ama red oldu diyerek cevap verdi”.

Program sonunda Zeytinburnu Spor Kulübü başkan vekili Sezer Yazar Hasan Hoşben ve diğer Protokol üyelerine üzerlerinde isimleri yazılı olan Zeytinburnu Spor kulübü forması hediye etti.

Bütün katılımcıların süre sınırı olmaksızın duygu,düşünce ve önerilerini yetkililere aktarma fırsatı buldukları toplantı bütün katılımcılardan tam not aldı.

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 29.09.2022 13:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
U-14 /U-16 Futbol Turnavası Şampiyonları Belli Oldu
U-14 /U-16 Futbol Turnavası Şampiyonları Belli Oldu
Zeytinburnu Yaz Spor Okullarında 3.500 Kişi Yararlandı (VİDEOLU)
Zeytinburnu Yaz Spor Okullarında 3.500 Kişi Yararlandı (VİDEOLU)
7. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupasının Kazananları Belli Oldu
7. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupasının Kazananları Belli Oldu
Zafer Rotasında Düzenlenen İlk Ultra Maraton İzmir’de Noktalandı
Zafer Rotasında Düzenlenen İlk Ultra Maraton İzmir’de Noktalandı
Büyük Taarruz Yolunda
Büyük Taarruz Yolunda

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169