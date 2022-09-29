İYİ PARTİ Amatör Spor Kulüp Başkanlarını Kahvaltıda Bir Araya Getirdi (VİDEOLU)

TOPLANTI TAM 3 SAAT SÜRDÜ

Açılış konuşmasını İyi Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Hasan Hoşben yaptı .İlk olarak katılımcılar özet olarak kendilerini tanıttılar. Daha sonra ise Amatör Spor Kulübü başkanları görüş ve düşüncelerini ifade ettiler.

Amatör Spor Kulüperi Başkanı Şenol Yurtseven söz alarak İBB Amatör Sporlardan sorumlu Müdürü İlker Öztürk’e İBB’Nin ilçesinde Futbol ile alakalı tek bir yeri yok. Çırpıcı’da ve sahilde futbol ile akalalı birer saha yapabilir dedi.

Zeytinburnu Spor Kulübü Başkan vekili Sezer Yazar “Biz daha önce süper ligde oynayan bir takım idik. Yanlış yönetimler nedeni ile şu an amatör ligdeyiz iki senedir kendi klasmanımızda şampiyonuz ama ne hikmetse Zeytinburnu Amatör Kulüpler Birliği bizi üye olarak kabul etmiyor. Yurtseven ise cevaben ben üyelik başvurusunu yönetime getirdim ama red oldu diyerek cevap verdi”.

Program sonunda Zeytinburnu Spor Kulübü başkan vekili Sezer Yazar Hasan Hoşben ve diğer Protokol üyelerine üzerlerinde isimleri yazılı olan Zeytinburnu Spor kulübü forması hediye etti.

Bütün katılımcıların süre sınırı olmaksızın duygu,düşünce ve önerilerini yetkililere aktarma fırsatı buldukları toplantı bütün katılımcılardan tam not aldı.

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)