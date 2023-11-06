İmamoğlu,Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu'nu Başlattı

İMAMOĞLU: CUMHURİYETİMİZ, BAYRAĞIMIZ VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İÇİN KOŞALIM

Dünyada iki kıta arasında gerçekleştirilen tek maraton olma özelliğine sahip 45. İstanbul Maratonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul A.Ş. organizasyonu ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda koşuldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü kuruluş yıldönümünde, “Yüzyılın Koşusu” başlığı ve 45 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu’nu başlangıç kornasını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet çaldı. Semih İmamoğlu da maraton başlangıcında babası İmamoğlu’na eşlik etti. Katılımcıların sevgi gösterileriyle selamladığı İmamoğlu, başlangıç öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi:

İstanbul Times Haber merkezi - Hüseyin çetiner -Üsküdar - İstanbul

“CUMHURİYETİMİZİN 100’NCÜ YILININ KOŞUSU”

“Dünyanın en özel, en güzel maratonlarından birisindeyiz. 45’ncisi koşulacak ve bugün çok özel bir gün. Çünkü, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılının koşusu. Hepinize bu güzel koşuda önce sağlık sonra başarı diliyorum. İki kıta arasında koşuluyor ve gerçekten dünyada bir benzeri yok. Umuyorum ki; yüzyıllar, bin yıllar sürecek Cumhuriyetimizin varlığında bu koşu da İstanbul'da hep var olsun, enerjisiyle olsun. İstanbul, aynı zamanda dünyanın medeniyet beşiği. Koşulan her saha, her alan sizlere çok özel deneyimler yaşatacak. 15 ülkeden bu sene 20 takımın 140 kırk sporcu ile katıldığı, 4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışımızı 28 Eylül-1 Ekim'de yapmıştık. Yani maratonun yanına bir de kardeş ekledik. Bugün de kurduğumuz bisiklet takımımız öncü bir çıkış yapacak buradan. Ve kıtalar arası yarışımızı ikilemiş olduk. Yeni bisiklet takımımıza da başarılar diliyoruz. Onların da yolu açık olsun. Koşanlara, izleyenlere, takip edenlere çok değerli, güzel bir gün geçirmelerini diliyorum. Burada değerli bakan yardımcımız, federasyon başkanımız bize eşlik ediyor. Spor il müdürümüz ve İBB ailesinin çok değerli üyeleri bize eşlik ediyor. Ama çok özel bir iş birliğimiz daha var. Bu sene koşumuza İş Bankası da ortak oldu. Bedeli ağır oldu onlara. Yüzyıl ortaklık yapacağız bundan sonra. İş Bankası da biliyorsunuz aynen Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bir emaneti, hediyesi. Hep birlikte bugün Cumhuriyet için, bayrağımız için, milletimiz için, İstanbul'umuz için barış için ve Mustafa Kemal Atatürk için koşalım.”

“100” GÖĞÜS NUMARASINI OĞLU SEMİH’E TESLİM ETTİ

Konuşmasının ardından maratona katılan İmamoğlu, 100 göğüs numarasıyla zaman zaman yürüdü, zaman zaman da koştu. Yol üzerinde 100 göğüs numarasını oğlu Semih’e teslim eden İmamoğlu, yarışa katılan sporcuların fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi. İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde, yürüyüş yaptığı esnada yanıtladı.

GAZETECİLERİN SORULARINI KÖPRÜ ÜSTÜNDE YANITLADI

İmamoğlu, “Bugün nasıl bir gün” sorusuna, “Güzel bir gün. Tabii Ankara'da siyasi bir sorumluluk üstlendim. Partimin 100’ncü yılında, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında, 38. Kurultay’ında Divan Başkanlığı yaptım. Benim için büyük bir onur. Divan Başkanlığını yaptığımız bu kurultayda, Sayın Özgür Özel Genel Başkanımız olarak seçildi. Başarılar diliyorum. Çok önemli bir dönemde, önemli bir göreve geldi. Hep birlikte hem partimizin hem ülke demokrasimizin kazanması için, büyük bir mücadele vereceğiz. Bir yandan yerel yönetime dönük seçime hazırlanacağız. Tabii 13 yılı aşkın süredir partimizde hizmet eden, değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ama tabii bu demokraside var, partilerimizde var. Hiçbirimiz koltuklarımızın sahibi değiliz. Ama bu bir belediye başkanlığı olsun ama bir siyasi partinin liderliği olsun; günü geldiğinde bir seçimle değişebiliyor. Kaldı ki üzüntüyle karşılanacak bir durum değil. Yaptığınız işler, hizmetler çok değerli, onlar kalıyor zaten. Ama bir başkasına devretmek de güzel bir şey zamanı geldiğinde. Bu bağlamda çok kıymetli. Türkiye demokrasisi açısından da kıymetli. Çünkü bir kurultayla, bir genel kurulla belki de Türkiye'de ilk defa bir lider değişimi de yaşanıyor. Bu da özel bir durum. Tam da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan bir durum aslında. Demokrasiyi diri tutar, değişimi tetikler. Çok da saygın bir kurultay geçtiğini düşünüyorum. Ben, kurultayda, kurultay başkanı olduğum için demiyorum bunu ama, çok az belki incitici anlar yaşandı. Onun dışında yine karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde, bir kişi eğer hata yapmışsa da özrünü dileyerek, mesaj dolu bir gündü. Bugün devam ediyor. Ama ben, bu 100’ncü yıldaki maratonu, tabii ki ıskalayamazdım. Bu benim çok özel anlarımdan biri İstanbul'umuz adına. Düğün anı gibi bir şey. 100’ncü yılda, yüzüncü yılın önemli bir anı İstanbul için. Maratonda burada olmak istedim. Sabah erkenden İstanbul'a geldim ve bu anı yaşadım. Şimdi Ankara'ya döneceğim” yanıtını verdi.

“ANKARA’YA DÖNÜP, ANITKABİR’İ ZİYARET EDECEĞİM”

İmamoğlu, “Uyuyabildiniz mi” sorusunu ise, “Yok. Uyuyamadım. Herhalde 1 gün daha uyumayacağım, ama olsun. Bazen bunu yaşıyoruz. Şu anda hiç uyumayacakmış gibi de çalışacak bir motivasyonum var, onu söyleyeyim. Ankara'ya döneceğim. Kısmet olursa, Anıtkabir'i ziyaret edeceğim kurul üyelerimizle birlikte. Duamızı edeceğiz. Ata'mıza minnet duygularımızı ileteceğiz. Bize bıraktığı güzel miraslar için, güzel cennet vatan için, İstanbul'un kurtuluşunu sağladığı için, istiklal mücadelemizi kazandığı için, minnet duygularımızı ileteceğiz. Ona layık olmak, milletimize, devletimize, bayrağımıza layık olmak, kamu görevi yapıyorsanız, en önemli sorumluluğunuz diye düşünüyorum. Güzel bir gün. 4-5 Kasım, benim için önemli tarihi anlardan birisi oldu” şeklinde yanıtladı.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU PARTİMİZİN BÜYÜĞÜDÜR, BAŞIMIZIN TACIDIR”

İmamoğlu, “Genel Başkanla da görüşebildiniz mi? Gecenin sonunda ya da bugün böyle bir görüşme olacak mı” sorusuna da “Ben, kendisini dün akşam da aradım. Sonra yüz yüze sohbetimiz, minik bir değerlendirmemiz de oldu. Bugün de divan görevim bittiğinde, kendisini arayacağım. Helallik isteyeceğiz tabii ki. Sonrasında elbette görüşmelerimiz devam edecek. Partimizin büyüğüdür. Başımızın tacıdır. Muhtemelen her konuda, birçok konuda deneyimlerinden, başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere, hepimiz faydalanacağız diğer genel başkanlarımızla, dönem dönem buluşup konuştuğumuz gibi. Kendilerine sağlık diliyorum. Allah, sağlığını versin. Ömrü uzun olsun. İnşallah yine hep birlikte çok güzel anlarda buluşalım” yanıtını verdi.